ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алонсо принес трудную победу «Челси»«Челси» получает выгоду из своего упорства Артем ДзюбаДзюба в огне. Форвард «Зенита» разгромил команду Карпина Доменико ТедескоТедеско изменил игру «Спартака», но это не принесло победы в дебютном матче
  • 10:01
    • Щербакова завоевала золото этапа Гран-при в США, Туктамышева — третья
  • 08:01
    • Степанова и Букин стали вторыми на Гран-при в Лас-Вегасе после победы в произвольном танце
  • 07:00
    • «Витесс» Слуцкого установил клубный рекорд
  • 23:18
    • Карпин в перерыве сказал игрокам пропустить еще три мяча
  • 21:13
    • «Зенит» отгрузил «Ростову» шесть мячей
  • 23:52
    • «Реал» в меньшинстве уступил «Мальорке»
  • 23:36
    • Роналду помог «Юве» обыграть «Болонью»
    Все новости спорта

    Обеим командам нужны баллы в очном противостоянии

    «Автомобилист» — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч КХЛ 21 октября 2019 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Автомобилист Прогнозы на Ак Барс
    Прогноз на «Автомобилист» — «Ак Барс»
    Игрок «Автомобилиста»
    В очередной игре КХЛ «Автомобилист» будет принимать «Ак Барс». Матч состоится 21 октября на «Уралец-Арене». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Автомобилист» — «Ак Барс».
    ×
    Хоккей. КХЛ 21 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 2.40
  • Играть!
    •

    «Автомобилист»

    По итогам 19 сыгранных матчей в рамках регулярного первенства команда из Екатеринбурга заняла 7 место в общем рейтинге Восточной конференции с 22 очками в активе.

    Последний раз «Автомобилист» побеждал 7 октября. Это была домашняя встреча с «Трактором», в которой хозяева уверенно разобрались с оппонентом — 3:0.

    Затем подопечные Андрея Мартемьянова вновь начали часто терять баллы. В Санкт-Петербурге команда потерпела поражение от СКА в овертайме (2:1), а чуть позже она уступила «Динамо» Москва (6:3).

    Все прогнозы на КХЛ

    Неудачей завершился и матч с «Ак Барсом» в Казани, где гости проиграли (3:1). С таким же счетом «Автомобилист» был повержен «Авангардом» (3:1).

    «Ак Барс»

    В отличие от соперника, казанский клуб провел на 1 игру меньше в регулярке. Но в своих 18 поединках команда заработала 28 очков и заняла лидирующее место в турнирной таблице Восточной конференции.

    С 25 сентября по 8 октября «барсы» провели хороший отрезок из 6 побед кряду. Последним пострадавшим оппонентом в этой серии был «Локомотив», который проиграл со счетом 4:0.

    Затем уже и «Ак Барс» потерял очки. Подопечные Дмитрия Квартальнова уступили ЦСКА (5:2). Но после этого казанский клуб взял верх над «Автомобилистом» (3:1).

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    Несколькими днями позже команда в овертайме одолела «Йокерит» (4:3), а в следующем поединке в Уфе гости оказались слабее «Салавата Юлаева» (3:1).

    Прогноз

    На победу «Автомобилиста» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,65, на ничью — 3,90, а на победу «Ак Барса» — 2,37.

    На «Уралец-Арене» столкнутся между собой два сильных коллектива, которым нужны очки. Наш прогноз на матч — тотал больше 4 с коэффициентом 1,55. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Оренбург — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 11:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Алавес — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Сассуоло — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Уфа — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Бордо — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Сампдория — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Кельн — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.59
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч СКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Динамо К — Александрия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Монако — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Доменико Тедеско
  • «Спартак» рискует с Тедеско. У него специфический стиль управления
    • 12:33 15/10/2019     Лионель Месси
  • Превзошел все ожидания. 15 лет назад Месси дебютировал в составе «Барселоны»
    • 16:26 17/10/2019     Дидье Дешам
  • Франция выглядит плохо. У Дешама проблемы и много работы
    • 14:49 16/10/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Автомобилист» — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч КХЛ 21 октября 2019 года. Прогноз на «Автомобилист» — «Ак Барс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
    Тоже интересно
    «Питтсбург» — «Вегас» Хоккей НХЛ. Шайбы Ковальчука и Наместникова, передачи Гурьянова и Тарасенко, хет-трик ЖостаРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 20 октября 07:510
  • 08:14
    • Алиев — третий на Гран-при в Лас-Вегасе
  • 11:55
    • Кавани отказался переходить в клуб Бекхэма
  • 11:39
    • «Челси» близок к продлению контракта с лучшим бомбардиром этого сезона
    Юрген Клопп и Пеп Гвардиола Футбол Работа на Рождество. «Ливерпулю» повезло с календарем, «МанСити» — нетВ декабре-январе английская Премьер-лига вновь порадует любителей футбола большим количеством матчей Вчера в 21:040
  • Экспресс дня

  • Вернет ли «Арсенал» себе третье место в АПЛ?
  • 2.82
    •
  • 11:23
    • Слуцкий хочет улучшить рекорды «Витесса»
  • 11:06
    • Дзюба: Матч с «Ростовом» я никогда не забуду!
  • 10:50
    • Тедеско: Нужно время, чтобы построить мою игру в «Спартаке»
    Матч пройдет зимой Футбол Эль-Класико утонуло в политике. Что повлияло на перенос матча «Барселона» — «Реал»Команды в ближайшее время не порадуют болельщиков очередной яркой битвой Вчера в 15:100
  • 10:34
    • Названы стартовые составы «Оренбурга» и «Крыльев Советов»
  • 10:18
    • Сульшер: «МЮ» не понадобится 30 лет, чтобы снова выиграть АПЛ
  • 08:47
    • «Нэшвилл» подписал 18-летнего российского форварда
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие