«Автомобилист» — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч КХЛ 21 октября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Автомобилист» будет принимать «Ак Барс». Матч состоится 21 октября на «Уралец-Арене». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Автомобилист» — «Ак Барс».

«Автомобилист»

По итогам 19 сыгранных матчей в рамках регулярного первенства команда из Екатеринбурга заняла 7 место в общем рейтинге Восточной конференции с 22 очками в активе.

Последний раз «Автомобилист» побеждал 7 октября. Это была домашняя встреча с «Трактором», в которой хозяева уверенно разобрались с оппонентом — 3:0.

Затем подопечные Андрея Мартемьянова вновь начали часто терять баллы. В Санкт-Петербурге команда потерпела поражение от СКА в овертайме (2:1), а чуть позже она уступила «Динамо» Москва (6:3).

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Неудачей завершился и матч с «Ак Барсом» в Казани, где гости проиграли (3:1). С таким же счетом «Автомобилист» был повержен «Авангардом» (3:1).

«Ак Барс»

В отличие от соперника, казанский клуб провел на 1 игру меньше в регулярке. Но в своих 18 поединках команда заработала 28 очков и заняла лидирующее место в турнирной таблице Восточной конференции.

С 25 сентября по 8 октября «барсы» провели хороший отрезок из 6 побед кряду. Последним пострадавшим оппонентом в этой серии был «Локомотив», который проиграл со счетом 4:0.

Затем уже и «Ак Барс» потерял очки. Подопечные Дмитрия Квартальнова уступили ЦСКА (5:2). Но после этого казанский клуб взял верх над «Автомобилистом» (3:1).

Несколькими днями позже команда в овертайме одолела «Йокерит» (4:3), а в следующем поединке в Уфе гости оказались слабее «Салавата Юлаева» (3:1).

Прогноз

На победу «Автомобилиста» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,65, на ничью — 3,90, а на победу «Ак Барса» — 2,37.

На «Уралец-Арене» столкнутся между собой два сильных коллектива, которым нужны очки. Наш прогноз на матч — тотал больше 4 с коэффициентом 1,55. 0