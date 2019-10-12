ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем Дзюба«Включите батареи». Сборная России готовится к выходу на Евро-2020 Гвардиола столкнулся с несколькими проблемами«Манчестер Сити» потерял все то, что имеет «Ливерпуль» «Баффало» — «Монреаль»НХЛ. «Ванкувер» разгромил «Лос-Анджелес», два очка Проворова помогли «Филадельфии» одолеть «Нью-Джерси»
  • 15:15
    • «Манчестер Юнайтед» интересен футболист «Ростова»
  • 13:57
    • Стал известен гонорар Шараповой за участие в турнирах
  • 13:47
    • Россия выбрала форму на матч с Шотландией
  • 13:14
    • «Барселона» может усилиться полузащитником «Ювентуса»
  • 12:57
    • Джан несчастлив в «Ювентусе»
  • 12:27
    • Полузащитник «Лестера» покинул расположение сборной Англии
  • 12:13
    • «Реал» зимой намерен подписать Эриксена
    Все новости спорта

    Как сыграет «Баффало» против «Флориды» на своей арене?

    «Баффало Сейбрз» — «Флорида Пантерз». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч НХЛ 12 октября 2019 года

    Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Баффало Сэйбрз Прогнозы на Флориду Пантерз
    Прогноз на «Баффало Сейбрз» — «Флорида Пантерз»
    Расмус Далин
    В очередной игре НХЛ «Баффало Сейбрз» будет принимать «Флориду Пантерз». Матч состоится 12 октября на арене «КиБанк Центр». Начало встречи — в 02:00 мск. Прогноз на «Баффало Сейбрз» — «Флорида Пантерз».

    «Баффало»

    На данном этапе турнира команда из штата Нью-Йорк приняла участие в 4 матчах НХЛ. В этих поединках «Сэбс» смогли заработать 7 очков и занять 2 место в турнирной таблице Восточной конференции.

    Сейчас коллектив из города Буффало может похвастаться лучшей атакой среди всех клубов Востока. За 4 поединка «мечи» забили 18 голов.

    На старте сезона подопечные Ральфа Крюгера на выезде одолели «Питтсбург» (1:3), а несколькими днями позже «Баффало» разгромил «Нью-Джерси» (7:2).

    Все прогнозы на НХЛ

    А первое поражение в сезоне «Сэбс» потерпели в гостевой встрече с «Коламбусом», где хозяева победили в овертайме со счетом — 4:3. 10 октября «мечи» у себя дома взяли верх над «Монреалем» в дополнительное время (5:4).

    «Флорида»

    Сейчас на счету клуба из города Санрайз имеется всего 2 очка, которые коллективу удалось заработать в 3 матчах. Поэтому команда из штата Флорида довольствуется лишь 13 местом в таблице Восточной конференции.

    С 25 сентября и по 6 октября «коты» провели 5 поединков против «Тампы-Бэй». 3 из них — в рамках предсезонки, а 2 — в НХЛ.

    В первой встрече «Флорида» одолела «молний» (6:3), затем уступила им (2:4), а несколькими днями позже вновь переиграла оппонентов в серии буллитов (0:0, 0:1).

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 1000ЗабратьФрибет БЕЗ депозитаwinline.ru

    А уже в рамках Национальной хоккейной лиги подопечные Джоэля Кенневилля потерпели поражение от «Тампы-Бэй» (5:2), однако, через 2 дня «Флорида» взяла реванш (4:3). В третьем поединке сезона «коты» встретились с «Каролиной» и проиграли (3:6).

    Прогноз

    На победу «Баффало» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,44, на ничью — 4,10, а на победу «Флориды» — 2,50.

    Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Баффало» больше 2,5 с коэффициентом 1,62. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.83
  • Прогноз на матч Бразилия — Сенегал
  • Сегодня в 15:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Узбекистан — Йемен
  • Сегодня в 15:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Вьетнам — Малайзия
  • Сегодня в 16:00
    •  4.40
  • Прогноз на матч Казахстан — Кипр
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Киргизия — Мьянма
  • Сегодня в 17:30
    •  1.47
  • Прогноз на матч ОАЭ — Индонезия
  • Сегодня в 19:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч СКА — Автомобилист
  • Сегодня в 19:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Саудовская Аравия — Сингапур
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Россия — Шотландия
  • Сегодня в 21:45
    •  1.74
  • Прогноз на матч Бельгия — Сан-Марино
  • Сегодня в 21:45
    •  1.55
  • Прогноз на матч Нидерланды — Северная Ирландия
  • Сегодня в 21:45
    •  1.65
  • Прогноз на матч Хорватия — Венгрия
  • Сегодня в 21:45
    •  2.36
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 21:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Сербия — Парагвай
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Латвия — Польша
  • Сегодня в 21:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Уле Гуннар Сульшер
  • Беспорядок в Манчестере. Как долго продлится эксперимент Сульшера?
    • 16:06 07/10/2019     Пеп Гвардиола
  • «Ливерпуль» ушел в отрыв. Как клубам из топ-шестерки АПЛ сократить отставание?
    • Вчера в 18:56     «Челси» в двух очках от чемпиона Англии
  • Перед «Челси» открываются большие возможности
    • 04:18 07/10/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Баффало Сейбрз» — «Флорида Пантерз». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч НХЛ 12 октября 2019 года. Прогноз на «Баффало Сейбрз» — «Флорида Пантерз». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.62
    Тоже интересно
    Доменико Тедеско Футбол Тедеско в «Спартаке». Тактический гений или немецкий Мусаев?Изучаем плюсы и минусы нового наставника «Спартака» — Доменико Тедеско 08/10/2019 в 21:460
  • 10:44
    • Малком перенес операцию и не сыграет за «Зенит» в этом году
  • 10:12
    • Медведев пробился в 1/4 финала турнира в Шанхае
  • 07:04
    • Головин получил дисквалификацию на один матч
    Пеп Гвардиола Футбол «Ливерпуль» ушел в отрыв. Как клубам из топ-шестерки АПЛ сократить отставание?Что нужно исправить «Ман Сити», «Арсеналу», «Челси», «Тоттенхэму» и «МЮ»? Вчера в 18:560
  • Экспресс дня

  • Добудет ли Россия досрочно путевку на Евро-2020?
  • 2.36
    •
  • 13:28
    • Бэйл: Играю с сильными эмоциями и злобой
  • 12:46
    • «Тулуза» уволила главного тренера
  • 11:53
    • Игнатьев: Цель сборной России — набрать шесть очков в матчах с Шотландией и Кипром
    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Эдмонтон» Хоккей НХЛ. Три очка Ковальчука, гол и передача Радулова, шайбы Дадонова и КузнецоваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 9 октября Вчера в 07:570
  • 11:35
    • Гнабри побил рекорд Клозе в сборной Германии
  • 11:17
    • Озил может продолжить карьеру в Турции
  • 11:01
    • «Ювентус» нацелился на защитника «Челси»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие