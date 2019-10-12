«Баффало Сейбрз» — «Флорида Пантерз». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч НХЛ 12 октября 2019 года

В очередной игре НХЛ «Баффало Сейбрз» будет принимать «Флориду Пантерз». Матч состоится 12 октября на арене «КиБанк Центр». Начало встречи — в 02:00 мск. Прогноз на «Баффало Сейбрз» — «Флорида Пантерз».

«Баффало»

На данном этапе турнира команда из штата Нью-Йорк приняла участие в 4 матчах НХЛ. В этих поединках «Сэбс» смогли заработать 7 очков и занять 2 место в турнирной таблице Восточной конференции.

Сейчас коллектив из города Буффало может похвастаться лучшей атакой среди всех клубов Востока. За 4 поединка «мечи» забили 18 голов.

На старте сезона подопечные Ральфа Крюгера на выезде одолели «Питтсбург» (1:3), а несколькими днями позже «Баффало» разгромил «Нью-Джерси» (7:2).

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А первое поражение в сезоне «Сэбс» потерпели в гостевой встрече с «Коламбусом», где хозяева победили в овертайме со счетом — 4:3. 10 октября «мечи» у себя дома взяли верх над «Монреалем» в дополнительное время (5:4).

«Флорида»

Сейчас на счету клуба из города Санрайз имеется всего 2 очка, которые коллективу удалось заработать в 3 матчах. Поэтому команда из штата Флорида довольствуется лишь 13 местом в таблице Восточной конференции.

С 25 сентября и по 6 октября «коты» провели 5 поединков против «Тампы-Бэй». 3 из них — в рамках предсезонки, а 2 — в НХЛ.

В первой встрече «Флорида» одолела «молний» (6:3), затем уступила им (2:4), а несколькими днями позже вновь переиграла оппонентов в серии буллитов (0:0, 0:1).

А уже в рамках Национальной хоккейной лиги подопечные Джоэля Кенневилля потерпели поражение от «Тампы-Бэй» (5:2), однако, через 2 дня «Флорида» взяла реванш (4:3). В третьем поединке сезона «коты» встретились с «Каролиной» и проиграли (3:6).

Прогноз

На победу «Баффало» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,44, на ничью — 4,10, а на победу «Флориды» — 2,50.

Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Баффало» больше 2,5 с коэффициентом 1,62. 0