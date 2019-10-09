«Вашингтон Кэпиталз» — «Даллас Старз». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч НХЛ 9 октября 2019 года

В очередной игре НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» будет принимать «Даллас Старз». Матч состоится 9 октября на «Кэпитал Уан-арене». Начало встречи — в 02:00 мск. Прогноз на «Вашингтон Кэпиталз» — «Даллас Старз».

«Вашингтон»

На старте нового сезона Национальной хоккейной лиги клуб из Вашингтона успел провести 3 матча, в которых заработал 5 очков. Это позволило команде занять 3 место в турнирной таблице Восточной конференции.

В первом поединке в НХЛ «Кэпс» встретились с «Сент-Луисом» на арене «Энтерпрайз». В непростой битве с хозяевами коллектив Тодда Рирдена в овертайме одолел соперника (2:3).

Затем «Вашингтон» в гостях противостоял «Айлендерсу». Эта битва также сложилась для столичной команды удачно. С минимальным преимуществом она переиграла клуб из Нью-Йорка (1:2).

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А вот в первой домашней встрече сезона хозяева оступились. «Кэпс» не смогли справиться с «Каролиной», потерпев поражение в дополнительное время (2:3).

«Даллас»

Как и вашингтонский коллектив, команда из штата Техас приняла участие в трех поединках НХЛ. Но ни в одной из этих игр «шерифы» не заработали очки.

С нулем в графе набранных баллов клуб из одноименного города находится на 14 месте в турнирной таблице Западной конференции.

В первом матче сезона «Даллас» у себя дома не смог справиться с «Бостоном» уступив (1:2). После этого подопечные Джима Монтгомери в Сент-Луисе потерпели поражение от «Блюз» (3:2).

В выездной игре против «Детройта» «шерифы» также оказались слабее хозяев, и вновь соперник побеждает с минимальным преимуществом (4:3).

Прогноз

На победу «Вашингтона» в основное время матча букмекеры дают коэффициент 2,25, на ничью — 4,20, а на победу «Далласа» — 2,70.

«Кэпс» захотят реабилитироваться перед болельщиками за предыдущее домашнее поражение. Наш прогноз — победа «Вашингтона» в матче с коэффициентом 1,76. 0