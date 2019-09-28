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    Воспользуется ли «Витязь» слабостями «Металлурга» Мг?

    «Витязь» — «Металлург» Мг. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч КХЛ 28 сентября 2019 года

    Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Витязь Прогнозы на Металлург Мг
    Прогноз на «Витязь» — «Металлург» Мг
    Вратарь «Витязя»
    В очередной игре КХЛ «Витязь» будет принимать «Металлург» Мг. Матч состоится 28 сентября на арене «Витязь». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Витязь» — «Металлург» Мг.
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    Хоккей. КХЛ 28 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Витязь»

    Сейчас коллектив из Подольска является лидером Западной конференции. Команда располагается на 1 строчке в таблице с 18 очками, заработанными в 10 поединках регулярки.

    Потерпев поражение от «Автомобилиста» (3:2) 4 сентября, «Витязь» проделал работу над ошибками и начал демонстрировать яркие выступления. Подопечные Михаила Кравеца победили в 8 матчах кряду.

    После потери очков в Екатеринбурге подольский коллектив одолел «Металлург» Мг (2:0), московское «Динамо» (4:1), «Сочи» по буллитам (2:2, 2:1) и «Сибирь» в послематчевых бросках с таким же результатом (2:2, 2:1).

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    Затем «богатыри» крупно обыграли «Северсталь» (4:1), а через пару дней взяли верх над «Локомотивом» в Ярославле (2:3). Чуть позже «Витязь» разобрался с питерским СКА в гостях (2:4), а в домашней встрече с «Автомобилистом» скромно победил (1:0).

    «Металлург» Мг

    Клуб из Магнитогорска проводит просто ужасный отрезок сезона. На данном этапе турнира «лисы» с 5 очками, набранными в 10 поединках, находятся на 11 позиции Восточной конференции.

    После победы над «Северсталью» (4:2) «сталевары» приняли участие в 8 матчах регулярки, 7 из которых подопечные Ильи Воробьева проиграли.

    Но 19 сентября на «Арене Металлург» хозяевам во встрече со «Спартаком» удалось зацепиться за очки. Команда одолела москвичей (4:3). Важно отметить, что «лисы» имели преимущество в 4 шайбы, но гости смогли сократить разрыв к минимуму и пытались отыграться.

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    Но болельщики «Металлурга» Мг радовались недолго. Уже через 2 дня «сталевары» потерпели поражение от «Ак Барса» (1:2), а чуть позже уступили «Барысу» (1:3).

    Прогноз

    На победу «Витязя» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,50, на ничью — 4,80, а на победу «Металлурга» Мг — 2,44.

    Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Витязя» больше 2 с коэффициентом 1,70. 0

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