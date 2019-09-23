«Трактор» — «Нефтехимик». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч КХЛ 23 сентября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Трактор» будет принимать «Нефтехимик». Матч состоится 23 сентября на «Трактор Арене». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Трактор» — «Нефтехимик».

«Трактор»

В 10 встречах, которые успел провести «Трактор» в нынешнем сезоне, челябинский коллектив заработал 11 очков и закрепился в середине турнирной таблицы Восточной конференции.

Подопечные Петериса Скудры не слишком балуют зрителей результативностью. В среднем команда забрасывает 2 шайбы за матч, но часто этого хватает для победы.

В последних 5 проивостояниях «медведи» трижды выигрывали. В поединке 11 сентября «Трактор» одолел «Адмирал» на выезде (1:3), а спустя несколько дней взял верх над китайским «Куньлунем РС» (1:2). Но в ответке челябинский клуб уступил ребятам из Пекина (2:1).

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После этого в выездном матче против «Сибири» гости в овертайме победили хозяев (1:2). А отправившись в Казахстан, подопечные Скудры не справились с «Барысом», потерпев поражение (2:0).

«Нефтехимик»

На данный момент у коллектива из Нижнекамска имеется 7 очков, которые команда заработала в 9 матчах. Но недавние результаты «волков», безусловно, расстраивают.

Последний раз «нефтяники» побеждали 11 сентября. В домашней встрече они забили три безответных гола «Металлургу» Мг (3:0).

Затем коллектив Вячеслава Буцаева потерпел поражения в четырех встречах подряд. На своей арене «Нефтехимик» уступил «Автомобилисту» (3:5), а через несколько дней команда на выезде получила 3 гола от «Торпедо» (3:0).

После этого нижнекамцы крупно проиграли «Ак Барсу» (4:1), а в последнем на сегодня матче «нефтяники» оказались слабее «Салавата Юлаева» (2:0).

Прогноз

На победу «Трактора» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,14, на ничью — 3,95, а на победу «Нефтехимика» — 3,00.

Наш прогноз на матч — тотал больше 4 с коэффициентом 1,71. 0