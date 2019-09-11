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    Будет ли матч во Владивостоке богат на голы?

    «Адмирал» — «Трактор». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч КХЛ 10 сентября 2019 года

    Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Адмирал Прогнозы на Трактор
    Прогноз на «Адмирал» — «Трактор»
    Хоккеист «Адмирала»
    В очередной игре КХЛ «Адмирал» будет принимать «Трактор». Матч состоится 10 сентября на «Фетисов-Арене». Начало встречи — в 12:30 мск. Прогноз на «Адмирал» — «Трактор».
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    Хоккей. КХЛ 11 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2.65
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 2.45
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    «Адмирал»

    На сегодняшний день «моряки» провели лишь два матча в регулярном сезоне КХЛ. С двумя баллами в активе команда находится на 11 месте Восточной конференции.

    В первой игре сезона подопечные Сергея Светлова на выезде одолели «Барыс» (1:3). В довольно грубой встрече «Адмирал» сумел продемонстрировать высокий процент реализации бросков (20%).

    Кстати, последнюю шайбу гости забросили в пустые ворота на 19 минуте третьего периода.

    А следующий матч в КХЛ клуб из Владивостока провалил. «Моряки» потерпели разгромное поражение от «Сибири» (5:1).

    Несмотря на то что команда первой открыла счет, сохранить или развить преимущество ей не удалось. Хозяева нанесли 31 бросок в створ ворот оппонентов, 16,13% из которых превратились в голы.

    «Трактор»

    В отличие от «Адмирала», коллектив из Челябинска уже успел сыграть в четырех матчах КХЛ. С каждой последующей встречей подопечные Петериса Скудры демонстрируют все лучший результат.

    Сезон для «трактористов» начался с домашнего поражения от подольского «Витязя» (2:4). После чего челябинцы в непростом матче уступили питерскому СКА в овертайме (3:4).

    Следующую встречу «Трактор» провел на выезде. В Хабаровске коллектив Скудры в овертайме взял верх над «Амуром» (1:2).

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    Последнюю игру в рамках регулярного сезона «медведи» также выиграли у «тигров» (1:2), но уже в основное время.

    Прогноз

    На победу «Адмирала» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,50, на ничью — 3,90, победа «Трактора» также оценивается коэффициентом 2,50.

    Так как команды в нынешнем сезоне не слишком балуют голами, действуя по счету, то наш прогноз на матч — тотал меньше 5 с коэффициентом 1,60. 0

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    «Адмирал» — «Трактор». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч КХЛ 10 сентября 2019 года. Прогноз на «Адмирал» — «Трактор». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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