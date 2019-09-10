«Спартак» — «Авангард». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч КХЛ 10 сентября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Спартак» будет принимать «Авангард». Матч состоится 10 сентября на «ЦСКА Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Спартак» — «Авангард».

«Спартак»

Московская команда уже успела сыграть в четырех матчах КХЛ. Но далеко не каждое выступление было удачным. На данный момент «Спартак» с 4 баллами находится на 7 месте в турнирной таблице Западной конференции.

В первой встрече сезона в Латвии подопечные Знарка уступили «Динамо» из Риги в овертайме (2:1).

А вот в следующей игре красно-белые легко справились с «Локомотивом», уверенно победив соперников (2:5).

Матч против московского «Динамо» держал болельщиков в напряжении аж до овертайма. Расписав мировую за час поединка (2:2), динамовцы все же оказались сильнее в дополнительное время, переиграв «Спартак» (3:2).

Результативной вышла и домашняя встреча с клубом «Динамо» Минск. Московский коллектив потерпел третье поражение в сезоне (4:5).

«Авангард»

В отличие от «Спартака», у омского клуба дела идут очень хорошо. За четыре игры в регулярном чемпионате «ястребы» заработали 6 очков и вышли на лидирующие позиции Восточной конференции.

Официальный сезон для коллектива Боба Хартли начался с уверенной выездной победы над ЦСКА (1:3). С таким же счетом «Авангард» обыграл «Йокерит» в Финляндии (1:3).

В третьем матче дома «ястребы» оступились. Команда «Северсталь» сенсационно разгромила хозяев (1:5).

А в последней встрече 8 сентября омичи взяли верх над «Торпедо» (4:2).

Прогноз

На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,95, на ничью — 4,00, а на победу «Авангарда» — 2,17.

Наш прогноз на матч — победа «Авангарда» в матче с коэффициентом 1,68. 0