ЦСКА — «Авангард». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч КХЛ 1 сентября 2019 года

В первом туре КХЛ ЦСКА будет принимать «Авангард». Матч состоится 1 сентября на «ЦСКА Арене». Начало встречи — в 15:30 мск. Прогноз на ЦСКА — «Авангард».

ЦСКА

В августе команда Игоря Никитина продемонстрировала хорошие результаты в товарищеских встречах. Московский клуб выиграл 6 из 8 поединков в рамках предсезонки.

Начали подготовку к очередному розыгрышу КХЛ «Армейцы Москвы» с двух побед над «Адмиралом» с одинаковым счетом (3:1). Затем ЦСКА переиграл швейцарскую «Лозанну» (0:2) и разгромил «Серветт» (9:3).

Первое поражение в августе столичному коллективу нанес «Фрибург» (0:1), но в следующей игре «кони» взяли верх над «Спартаком» (5:2).

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После этого ЦСКА пропустил 5 безответных шайб во встрече с «Витязем Подольск» (0:5). Ну а последний товарищеский матч «Армейцы Москвы» выиграли у «Динамо» (2:1).

«Авангард»

В своей предсезонке коллектив из Омска сумел победить лишь 3 раза из 9.

В начале августа подопечные Боба Хартли потерпели поражение в трех матчах подряд. Сперва «ястребы» уступили «Локомотиву» (3:1), затем проиграли сборной России Б (3:4), а также не сумели справиться с «Сочи» (3:1).

После этого омичи победили СКА (1:4) и одолели московское «Динамо» (2:1).

В следующей игре против «Северстали» дело дошло до овертаймов. В дополнительное время «Авангард» уступил оппонентам (1:2).

Встретившись с «Йокеритом», «ястребы» вновь потерпели поражение (3:4), но спустя 2 дня они победили «Торпедо» (5:4).

26 августа подопечные Боба Хартли проиграли СКА (2:1).

Прогноз

На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,67, на ничью — 4,30, а на победу «Авангард» — 4,50.

Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал ЦСКА в первом периоде больше 0,5 с коэффициентом 1,70. 0