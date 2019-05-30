«Бостон» — «Сент-Луис». Прогноз (к. 2.06) и ставки на второй матч финала Кубка Стэнли 30 мая 2019 года

В рамках финала Кубка Стэнли 30 мая 2019 года «Бостон Брюинз» примет «Сент-Луис Блюз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Бостон» — «Сент-Луис».

«Бостон»

В первом матче финала Кубка Стэнли «Бостон» на родном льду одержал волевую победу над «Сент-Луисом» (4:2), и повел в серии. Теперь «Брюинз» желательно развить успех, чтобы ехать на выезд с более уверенным запасом.

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В игре с «Блюз» хорошо сыграла четвертая тройка атаки — Шон Куралы сделал гол+пас, Юаким Нордстрем и Ноэль Аккиьяри отдали по ассисту. Также отметим голы защитников Чарльза Макэвоя и Коннора Клифорда, топ-форварда Брэда Маршанда. Вратарь Туукка Раск отразил 18 бросков из 20.

«Бостон» сумел задавить соперника своей активностью в атаке, а шайбы забросили три из четырех пятерок. При этом, хоть «Сент-Луису» и удалось закрыть лидеров (Маршанд забросил уже в пустые ворота), результат сделали нижние звенья и защитники, что является неплохим знаком для «Брюинз».

«Сент-Луис»

В первом матче финала «Сент-Луис» не сумел одолеть «Бостон», отдав инициативу сопернику, но у «Блюз» все еще остается задача выиграть хотя бы один матч на выезде, и для этого есть второй поединок в серии.

Одну из шайб «Сент-Луиса» забросил российский топ-форвард Владимир Тарасенко, гол+пас на счету другого ведущего нападающего Брейдена Шенна. Их партнер по ударной тройке Джейден Шварц также отметился ассистом, а вратарь Джодран Биннингтон пропустил три шайбы с 37 бросков, что вроде бы не так плохо, но команду не выручил.

«Сент-Луис» вел в счете 2:0, но не удержал преимущество, и в целом выглядел заметно слабее соперника, который перебросал «Блюз» 38 на 20. Кроме того, гости пропустили в меньшинстве, и сами не использовали два численных преимущества.

Прогноз

После волевой победы в первой игре «Бостон» получил дополнительный эмоциональный импульс, и наверняка на этом фоне попробует сокрушить «Блюз» во второй раз. Прогноз на победу «Брюинз» в основное время с коэффициентом 2,06. 0