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    • «Сент-Луис» сравнял счет в серии с «Сан-Хосе»
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    «Сент-Луис» дома одолеет «Сан-Хосе»

    «Сент-Луис» — «Сан-Хосе». Прогноз (к. 1.81) и ставки на третий матч финала Западной конференции Кубка Стэнли 16 мая 2019 года

    НХЛ Сент-Луис Блюз Сан-Хосе Шаркс
    Прогноз на «Сент-Луис» — «Сан-Хосе»
    Владимир Тарасенко, «Сент-Луис»
    В рамках финала Западной конференции Кубка Стэнли 16 мая 2019 года «Сент-Лкис Блюз» примет «Сан-Хосе Шаркс». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Сент-Луис» — «Сан-Хосе».

    «Сент-Луис»

    Во втором матче финала Запада «Сент-Луис» на выезде одолел «Сан-Хосе» (4:2), и сравнял счет в серии, попутно взяв победу в гостях. Теперь у «Блюз» неплохой расклад перед двумя домашними встречами, и если удастся выиграть обе — команда окажется в шаге от финала плей-офф.

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    По шайбе в игре с «Шаркс» забросили нападающие Оскар Сундквист и Джейден Шварц, а также защитники Винс Данн и Роберт Бортуццо, две передачи отдал защитник Джоэл Эдмундсон, и в целом очки набрали 11 игроков, включая нашего топ-форварда Владимира Тарасенко. Неплохо сыграл вратарь Джордан Биннингтон, отразив 24 из 26 бросков.

    В отличие от первого поединка, где «Блюз» сыграли чрезмерно открыто, во втором команда сделала выводы, и в итоге добилась успеха — «Сент-Луис» более надежно сыграл в обороне, и также выручил Биннингтон.

    «Сан-Хосе»

    После победы в первой игре, во второй «Сан-Хосе» не сумел развить успех, позволив сопернику сравнять счет. Так что на выезд «Шаркс» едут с одним домашним поражением, и в Сент-Луисе желательно выиграть хотя бы один матч.

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    Несмотря на старания топ-форварда Логана Кутюра, который оформил дубль, и помог «Сан-Хосе» сравнять счет в игре, команда все равно проиграла. Не лучший поединок получился у вратаря Мартина Джонса, который пропустил четыре шайбы с 25 бросков.

    Если в первой игре «Сан-Хосе» по максимуму использовал свой атакующий потенциал, то во второй «Сент-Луис» сильно ограничил свободу форвардам «Шаркс», так что даже одну из шайб «Сан-Хосе» провел в меньшинстве.

    Прогноз

    Счет в серии ничейный, «Блюз» выглядели вполне неплохо на чужом льду, и теперь попробуют вырваться вперед в первой домашней игре — прогноз на их победу в матче с коэффициентом 1,81. 0

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    «Сент-Луис» — «Сан-Хосе». Прогноз (к. 1.81) и ставки на третий матч финала Западной конференции Кубка Стэнли 16 мая 2019 года. Прогноз на «Сент-Луис» — «Сан-Хосе». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.81
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