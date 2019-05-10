ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лукас МоураАнглийский финал: Хет-трик Моуры похоронил мечту «Аякса» Хоккеисты «Сан-Хосе»НХЛ. «Сан-Хосе» выбил «Колорадо» Килиан МбаппеПСЖ не сядет на европейский трон без ментальной революции
  • 08:36
    • Задоров согласился сыграть за сборную России на ЧМ-2019
  • 08:24
    • «Милуоки» вышел в финал конференции, «Голден Стэйт» дожал «Хьюстон»
  • 00:00
    • Хет-трик Моуры вывел «Тоттенхэм» в финал Лиги чемпионов
  • 00:55
    • Эриксен: Очень жаль «Аякс»
  • 00:43
    • СМИ: Конте вернется в «Ювентус», Аллегри возглавит ПСЖ
  • 00:14
    • В Лиге чемпионов пройдет первый английский финал с 2008 года
  • 20:33
    • Суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин бил Пака
    Все новости спорта

    Сумеет ли Словакия в родных стенах навязать борьбу США?

    США — Словакия. Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 10 мая 2019 года

    Чемпионат мира по хоккею Сборная Словакии Сборная США
    Прогноз на США — Словакия
    Дилан Ларкин, США
    В рамках группового этапа Чемпионата мира по хоккею 10 мая 2019 года сборная США сыграет со сборной Словакии. Начало матча — 21:15 мск. Прогноз на США — Словакия.

    США

    В прошлом году сборная США выиграла бронзовые медали чемпионата мира, но задачи у американцев были гораздо выше. В конце концов, эта сборная пока что ни разу не брала золотые медали турнира, и более того — ни разу не играла в финале!

    Все прогнозы на хоккей

    Возможно, именно поэтому в последние годы американцы привозят на ЧМ не наполовину молодежный состав, а почти полностью состоящий из игроков НХЛ. В этот раз ситуация та же — опытный Кори Шнайдер в воротах, Брэди Скьей, Райан Сутер и Ноа Хэнифин цементируют оборону, в атаке тянуть сборную должны Джек Айхель, Джонни Гудро, Патрик Кэйн, Дилан Ларкин и Джеймс ван Римсдайк.

    В целом, состав сборной США действительно достаточно молод, и в нем нашлось место даже будущему первому номеру драфта Джеку Хьюзу, но при этом почти все исполнители на ведущих ролях в своих командах в НХЛ.

    Словакия

    Сборная Словакии пять лет подряд не может пробиться в плей-офф чемпионата мира, а последних реальным достижением команды стал финал турнира в 2012 году. Возможно, в родных стенах словакам удастся хотя бы выйти из группы.

  • 8000
  • Забрать
  • Промокод: LIVESPORT
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    Среди лидеров сборной нужно отметить защитников Андрея Секеру, Мартина Маринчина и Эрика Черняка, а также нападающих Филипа Дано, Рихарда Паника и Томаша Татара, представляющих НХЛ. Но звездами их назвать сложно.

    Главная проблема Словакии — вратари. В этой линии нет по-настоящему сильного игрока, так что вся надежда на случай и что выстрелит кто-то из тройки Марек Цыльяк, Денис Годла, Патрик Рыбак. В целом, главная задача команды — просто пробиться в плей-офф.

    Прогноз

    США безусловный фаворит поединка, но если учесть, что Словакия играет дома, и что это стартовый матч, хозяева в любом случае постараются не упасть в грязь лицом. Рискнем с прогнозом на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,99. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    4.23
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 17:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Челси — Айнтрахт
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Валенсия — Арсенал
  • Сегодня в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Валенсия — Арсенал
  • Сегодня в 22:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Челси — Айнтрахт
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бостон — Каролина
  • Завтра в 03:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Оренбург — Урал
  • Завтра в 11:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо — Ростов
  • Завтра в 14:00
    •  1.40
  • Прогноз на матч Анжи — Арсенал Тула
  • Завтра в 16:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Россия — Норвегия
  • Завтра в 17:15
    •  2.24
  • Прогноз на матч Финляндия — Канада
  • Завтра в 17:15
    •  1.65
  • Прогноз на матч Локомотив — Рубин
  • Завтра в 19:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Чехия — Швеция
  • Завтра в 21:15
    •  2.18
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Монпелье
  • Завтра в 21:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Маркус Рэшфорд
  • Будущее «МЮ». Четыре игрока, на которых Сульшер может положиться в следующем сезоне
    • 14:59 06/05/2019     «Зенит»
  • Без лоска и шика: прагматичное чемпионство «Зенита»
    • 02:33 05/05/2019     Том-Хеннинг Эвребе и Михаэль Баллак
  • «Судья или вор?». Исполнилось десять лет одному из самых скандальных матчей в истории ЛЧ
    • 23:06 07/05/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    США — Словакия. Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 10 мая 2019 года. Прогноз на США — Словакия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.99
    Тоже интересно
    Жоржиньо Вейналдум и Трент Александер-Арнольд Футбол Герои Клоппа. Ориги, Вейналдум и Александер-Арнольд уничтожили «Барселону»«Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов, совершив камбек Вчера в 14:110
  • 16:50
    • Назван срок заключения Кокорина и Мамаева
  • 10:13
    • Феррер завершил карьеру поражением в 1111 матче
  • 09:05
    • Моура считает победу над «Аяксом» лучшим моментом в жизни
    «Ливерпуль» Футбол Чудо на «Энфилде»: «Ливерпуль» снова переписывает историюРеакция спортивных СМИ на сенсационный разгром «Барселоны» на «Энфилде» Вчера в 02:240
  • Экспресс дня

  • Английский финал в Лиге Европы может стать реальностью
  • 4.23
    •
  • 08:52
    • Тен Хаг призвал «Аякс» собраться духом
  • 08:43
    • Почеттино назвал Моуру супергероем
  • 00:33
    • Хачанов уступил Вердаско во втором круге турнира в Мадриде
    Гаттузо наверняка покинет «Милан» по завершении сезона Футбол «Милан» застрял в безвременьеЧто не так с итальянским грандом? Вчера в 05:340
  • 21:35
    • УЕФА планирует изменить групповой этап Лиги чемпионов
  • 17:27
    • Кемеровский «Кузбасс» — чемпион России по волейболу
  • 00:26
    • Роналду сыграет в финальном турнире Лиги наций
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 5000
  • рублей
    новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие