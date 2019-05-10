США — Словакия. Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 10 мая 2019 года

В рамках группового этапа Чемпионата мира по хоккею 10 мая 2019 года сборная США сыграет со сборной Словакии. Начало матча — 21:15 мск. Прогноз на США — Словакия.

США

В прошлом году сборная США выиграла бронзовые медали чемпионата мира, но задачи у американцев были гораздо выше. В конце концов, эта сборная пока что ни разу не брала золотые медали турнира, и более того — ни разу не играла в финале!

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Возможно, именно поэтому в последние годы американцы привозят на ЧМ не наполовину молодежный состав, а почти полностью состоящий из игроков НХЛ. В этот раз ситуация та же — опытный Кори Шнайдер в воротах, Брэди Скьей, Райан Сутер и Ноа Хэнифин цементируют оборону, в атаке тянуть сборную должны Джек Айхель, Джонни Гудро, Патрик Кэйн, Дилан Ларкин и Джеймс ван Римсдайк.

В целом, состав сборной США действительно достаточно молод, и в нем нашлось место даже будущему первому номеру драфта Джеку Хьюзу, но при этом почти все исполнители на ведущих ролях в своих командах в НХЛ.

Словакия

Сборная Словакии пять лет подряд не может пробиться в плей-офф чемпионата мира, а последних реальным достижением команды стал финал турнира в 2012 году. Возможно, в родных стенах словакам удастся хотя бы выйти из группы.

Среди лидеров сборной нужно отметить защитников Андрея Секеру, Мартина Маринчина и Эрика Черняка, а также нападающих Филипа Дано, Рихарда Паника и Томаша Татара, представляющих НХЛ. Но звездами их назвать сложно.

Главная проблема Словакии — вратари. В этой линии нет по-настоящему сильного игрока, так что вся надежда на случай и что выстрелит кто-то из тройки Марек Цыльяк, Денис Годла, Патрик Рыбак. В целом, главная задача команды — просто пробиться в плей-офф.

Прогноз

США безусловный фаворит поединка, но если учесть, что Словакия играет дома, и что это стартовый матч, хозяева в любом случае постараются не упасть в грязь лицом. Рискнем с прогнозом на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,99. 0