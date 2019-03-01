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    «Лос-Анджелес» Ковальчука и «Даллас» Радулова сыграют от обороны

    «Лос-Анджелес» — «Даллас». Прогноз и ставки на матч НХЛ 1 марта 2019 года

    НХЛ Даллас Старз Лос-Анджелес Кингз
    Прогноз на «Лос-Анджелес» — «Даллас»
    Александр Радулов, «Даллас»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 1 марта 2019 года «Лос-Анджелес Кингз» примет «Даллас Старз». Начало матча — 06:30 мск. Прогноз на «Лос-Анджелес» — «Даллас».
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    «Лос-Анджелес»

    В прошлой игре «Лос-Анджелес» на выезде был уничтожен «Каролиной» (1:6), потерпев свое девятое поражение подряд. «Кингз» безнадежно осели на последнем месте Западной конференции, и даже от «Анахайма» отстают на четыре очка.

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    Единственную шайбу в игре с «Каролиной» забросил один из ключевых нападающих Дастин Браун, по ходу матча основного вратаря Джонатан Куика заменил Джейк Кэмпбелл. Среди других лидеров — защитник Дрю Даути, нападающие Анже Копитар, Алекс Яффало, Тайлер Тоффоли и наш Илья Ковальчук.

    «Лос-Анджелес» ужасен со всех сторон, но по надежности обороны хотя бы приближается к топ-20, пропуская в среднем 3,13 шайб за матч. А вот спецбригады и атака вторые худшие в НХЛ.

    «Даллас»

    В прошлом матче «Даллас» на выезде проиграл «Вегасу» (1:4) — это пятое поражение команды в последних семи матчах. «Старз» находятся на границе зоны плей-офф Запада, занимая также пятое место в Центральном дивизионе, и опережая на одно очко «Колорадо».

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    Единственную шайбу забросил нападающий Роопе Хинтц, а одним из его ассистентов выступил российский топ-форвард Александр Радулов. Нападающие Валерий Ничушкин и Денис Гурьянов очков не набирали, а вратарь Антон Худобин остался в запасе, так как после травмы вернулся Бен Бишоп. Среди других лидеров защитники Миро Хейсканен, Джон Клингберг и Эса Линделль, нападающие Тайлер Сегин, Джейсон Спецца, Джейми Бенн (травмирован).

    «Даллас» ориентирован сугубо на оборону, пропуская в среднем 2,63 шайбы за матч — это 4-й лучший показатель в НХЛ. Проблема в том, что в атаке хуже чем «Старз» выглядит только «Лос-Анджелес» и «Анахайм» — в среднем 2,51 заброшенные шайбы за матч.

    Прогноз

    В двух предыдущих встречах на льду «Далласа» соперники обменялись победами (4:1 «Старз» и 2:1 «Кингз»). Судя по всему, и этот поединок будет не слишком результативным — прогноз на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,73. 0

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    Прогноз на «Лос-Анджелес» — «Даллас». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73
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