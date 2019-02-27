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    Сможет ли «Питтсбург» Малкина выбить из зоны плей-офф «Коламбус» Панарина?

    «Коламбус» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч НХЛ 27 февраля 2019 года

    НХЛ Коламбус Блю Джекетс Питтсбург Пингвинз
    Прогноз на «Коламбус» — «Питтсбург»
    Евгений Малкин, «Питтсбург»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 27 февраля 2019 года «Коламбус Блу Джекетс» примет «Питтсбург Пингвинз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Коламбус» — «Питтсбург».
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    «Коламбус»

    В прошлом поединке «Коламбус» дома разгромил «Сан-Хосе» (4:0), и это уже вторая победа подряд, причем вторая сухая. «Блу Джекетс» входят в тройку лидеров Столичного дивизиона, но опережают «Каролину» и «Питтсбург» лишь на одно очко.

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    Второй шатаут подряд и пятый в сезоне сделал российский вратарь Сергей Бобровский, отразив 26 бросков в створ. Топ-форвард Артемий Панарин отдал результативную передачу, другие лидеры также сыграли удачно — Мэтт Дюшен и Кэм Аткинсон оформили по голу и передаче, по шайбе забросили Пьерр-Люк Дюбуа и Бун Дженнер.

    «Коламбус» лучше чувствует себя в чужой зоне, забрасывая в среднем 3,20 шайб за матч, хотя оборона тоже рядом с топ-10, а меньшинство вовсе третье лучшее в Лиге — 83,8% надежности. Главная проблема — ужасная реализация большинства (лишь 15,5%).

    «Питтсбург»

    В прошлом матче «Питтсбург» на выезде в овертайме уступил «Филадельфии» (3:4), проиграв второй поединок подряд. «Пингвинз» опустились на пятое место в Столичном дивизионе, и выпали из зоны плей-офф Востока, но у идущей выше «Каролины» столько же очков, а у «Коламбуса» на одно больше.

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    Стараний лидеров атаки Сидни Кросби (гол+пас) и россиянина Евгения Малкина (шайба) не хватило для победы, но хотя бы одно очко команда зацепила. Еще одна шайба на счету защитника Джастина Шульца. Среди других лидеров — вратарь Мэтт Мюррей, защитник Крис Летанг, нападающие Джейк Гюнтцель и Фил Кессел.

    «Питтсбург» обладает одной из сильнейших линий нападения в НХЛ, забрасывая в среднем 3,42 шайбы за матч — это пятый лучший показатель. Но при этом оборона и вратари ужасные — в среднем 3,11 пропущенных шайб за матч и 21-е место.

    Прогноз

    Первый матч в сезоне завершился домашней победой «Питтсбурга» (4:2), но сейчас ситуация такова, что поражение любой из команд выкинет ее из зоны плей-офф — на данный момент это не критично, но лучше быть впереди, чем догонять. Букмекеры верят в результативный поединок, а мы рискнем с прогнозом на победу «Пингвинз» в матче с коэффициентом 2,00. 0

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    Прогноз на «Коламбус» — «Питтсбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00
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