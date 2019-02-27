«Авангард» — «Ак Барс». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 27 февраля 2019 года

В рамках плей-офф КХЛ 27 февраля 2019 года омский «Авангард» примет казанский «Ак Барс». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Авангард» — «Ак Барс».

«Авангард»

«Авангард» выдал просто блестящий старт серии с «Ак Барсом», уничтожив соперника 6:0. Это не просто стартовая победа, дающая определенный запас прочности, но еще и отличный положительный заряд эмоций, с оглядкой на счет.

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Отдельно выделим вратаря Игоря Бобкова, который оформил шатаут, отразив 21 бросок. Именно от его надежности и стабильности во многом зависит игра омичей — многие специалисты считают слабой как раз вратарскую линию «Авангарда». Другие лидеры тоже были в ударе — защитник Коди Франсон сделал гол+пас, его коллега по амплуа Вилле Покка забросил шайбу, дубль на счету форварда Сергея Шумакова, гол+пас у Дениса Зернова, шайба — у Артема Манукяна.

«Авангард» сыграл во многом так, как ожидали — строго в обороне, креативно в атаке. Впрочем, сразу шесть заброшенных шайб в игре против «Ак Барса» и ни одной пропущенной, это очень круто, включая двукратное преимущество по броскам в створ — 42 против 21.

«Ак Барс»

«Ак Барс» откровенно провалил стартовый поединок серии — такого унизительного разгрома от действующих обладателей Кубка Гагарина никто не ожидал. Ожидалось, что кризис «Ак Барса» в регулярке связан с подготовкой к плей-офф, но по первой игре, похоже, что он продолжается.

Травма основного вратаря Эмиля Гарипова сыграла не последнюю роль в исходе первой игры — Владислав Подяпольский в плей-офф растерялся, и напропускал слишком много. Не исключено, что во втором матче в воротах увидим Александра Шарченкова. Впрочем, лидеры команды (Денис Зарипов, Иржи Секач, Джастин Азеведо и другие) тоже не впечатлили.

«Ак Барс» пропустил слишком много, позволял сопернику слишком многое, а сам в атаке действовал не слишком выразительно. К тому же, команда не реализовала ни одного большинства. Откровенно слабая игра по всем параметрам.

Прогноз

Конечно, «Ак Барс» попробует сделать выводы из результата первой встречи, но текущий сезон сложно назвать для казанцев удачным, а особенно игры на выезде. Прогноз на победу «Авангарда» и во втором матче с коэффициентом 2,31. 0