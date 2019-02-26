СКА — «Спартак». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 26 февраля 2019 года

В рамках плей-офф КХЛ 26 февраля 2019 года питерский СКА примет московский «Спартак». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на СКА — «Спартак».

СКА

В последнем матче регулярного чемпионата СКА на выезде обыграл «Трактор» (3:1), но как ни старались питерцы в последних играх, ЦСКА ошибок не допускал, и не позволил подопечным Ильи Воробьева потеснить его с первого места КХЛ.

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У СКА, едва ли не сильнейший в КХЛ состав, если брать сугубо имена. Основные вратари Игорь Шестеркин и Магнус Хеллберг, в защите выделяются Владислав Гавриков, Давид Рундблад, Патрик Херсли, Динар Хафизуллин. Лидерами атаки являются Никита Гусев, Павел Дацюк, Николай Прохоркин, Сергей Плотников, Наиль Якупов, Александр Барабанов.

По всем показателям статистики СКА входит в тройку сильнейших команд КХЛ, так что слабых мест у питерцев нет. Что касается самой сильной стороны — это мощнейшая атака, с результативностью в 3,37 заброшенных шайб в среднем за матч.

«Спартак»

В последнем матче регулярного чемпионата «Спартак» на выезде проиграл «Северстали» (0:3), потерпев пятое поражение подряд и восьмое в последних девяти матчах. Лишь запас очков позволил москвичам остаться в зоне плей-офф.

Лидерами команды являются вратарь Юлиус Гудачек и его сменщик Никита Беспалов, при этом травмирован топ-защитник Андрей Кутейкин, ключевые форварды Каспар Даугавиньш и Анатолий Никонцев. Без них «Спартаку» очень непросто. Другие лидеры — нападающие Робин Ганзл, Илья Зубов, Мартиньш Карсумс, Бен Максвелл и Александр Хохлачев.

По всем показателям статистики «Спартак» занимает места с 12-го по 14-е. Команда ничем не выделяется, но и слабых мест по сути нет. Баланс и стабильность — залог успеха москвичей в регулярке.

Прогноз

Понятно, что шансов в серии у «Спартака» практически нет, и букмекеры также не верят в москвичей. С другой стороны, прогноз на тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,75 выглядит достаточно привлекательно, если учесть мощь атаки СКА. 0