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    «Сент-Луис» Тарасенко на выезде обыграет «Миннесоту»

    «Миннесота» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч НХЛ 25 февраля 2019 года

    НХЛ Миннесота Уайлд Сент-Луис Блюз
    Прогноз на «Миннесота» — «Сент-Луис»
    Иван Барбашев, «Сент-Луис»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 25 февраля 2019 года «Миннесота Уайлд» примет «Сент-Луис Блюз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Миннесота» — «Сент-Луис».
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    «Миннесота»

    В прошлом матче «Миннесота» на выезде дожала «Детройт» (3:2), одержав вторую победу после серии из пяти поражений. Она помогла «Уайлд» вернуться в зону плей-офф Западной конференции, но «Колорадо» отстает всего на одно очко.

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    В игре с «Ред Уингз» гол+пас на счету форварда Люка Кунина, по шайбе забросили форварды топ-тройки Эрик Стаал и Джордан Гринвэй. Другие ключевые исполнители — вратарь Деван Дубник, защитники Райан Сутер и Джаред Спарджеон, а также травмированный Мэттью Дамба, нападающие Микаэль Гранлунд, Джейсон Зукер, Зак Паризе и травмированный Микко Койву.

    «Миннесота» в большей мере делает акцент на игру в обороне, пропуская чуть меньше трех шайб за матч (13-й показатель). Спецбригады на таком же среднем уровне, а вот результативность атаки в числе шести худших в лиге (лишь 2,74 шайбы в среднем за матч).

    «Сент-Луис»

    В прошлой игре «Сент-Луис» на выезде достаточно неожиданно уступил «Далласу» (2:5), прервав серию из 11 побед подряд, но в целом «Блюз» уверенно чувствуют себя на третьем месте в Центральном дивизионе, опережая на четыре очка «Даллас», и на восемь отставая от «Нэшвилла».

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    После серии успешных матчей неудачно сыграл вратарь Джордан Биннингтон, а вот российский топ-форвард Владимир Тарасенко забросил шайбу, его партнер по ударной тройке Райан О’Райлли оформил гол+пас. Российский форвард Иван Барбашев очков не набирал. Среди других лидеров — защитники Винс Данн, Алекс Пьетранджело, Колтон Парейко, нападающие Брэйден Шенн, Оскар Сундквист.

    «Сент-Луис» входит в десятку команд НХЛ с самой надежной обороной, пропуская в среднем 2,80 шайбы за матч. Но при этом атака и спецбригады у «Блюз» на уровне ниже среднего.

    Прогноз

    Команды сыграли уже трижды в сезоне, и каждый раз побеждала та, что играла на выезде — дважды «Миннесота» (5:1 и 3:2), и один раз «Сент-Луис» (4:0). Что ж, доверимся статистике и рискнем с прогнозом на победу «Блюз» в матче с коэффициентом 1,98. 0

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    Прогноз на «Миннесота» — «Сент-Луис». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.98
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