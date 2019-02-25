«Локомотив» — «Сочи». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 25 февраля 2019 года

«Локомотив»
В последних двух матчах регулярки «Локомотив» дважды на выезде проиграл двум лидерам — СКА и ЦСКА, но ярославцы еще ранее обеспечили себе третье место на Западе. И могли просто готовиться к плей-офф.
Первым номером «Локомотива» является молодой Илья Коновалов, в обороне солируют легионеры Якуб Накладал и Стефан Кронвалл, в атаке лидерами являются Петри Контиола, Брендон Козун, Денис Алексеев, Данил Апальков и Андрей Локтионов.
«Локомотив» играет от обороны, обладая самым надежным меньшинством в КХЛ (91%) и третьей по надежности защитой в целом — 1,90 пропущенных шайб за игру. Игра в атаке чуть слабее, но тоже входит в топ-10.
«Сочи»
В последней игре регулярки «Сочи» дома всухую обыграл «Слован» (2:0), выдав спурт из пяти побед подряд. В итоге команда не только сохранила место в зоне плей-офф, но и прорвалась на шестое место в Западной конференции, опередив и «Спартак» и «Витязь».
Подтянул команду в последних матчах вратарь Константин Барулин, в защите явный лидер Юрки Йокипакка, в атаке — Эрик О’Делл, Станислав Бочаров и Роберт Розен. Хотя в целом «Сочи» не хватает глубина состава, но уровня лидеров хватило для достижения результата.
По большинству показателей «Сочи» занимает места в районе 13-15, включая заброшенные/пропущенные шайбы, а также реализацию большинства. Еще слабее надежность в меньшинстве — 78,2% и шестой худший результат в КХЛ.
Прогноз
«Локомотив» явный фаворит серии, ярославцы играют дома и наверняка должны стартовать победой. Прогноз на победу «Локомотива» в матче с коэффициентом 1,62. 0