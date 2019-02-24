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    «Лос-Анджелес» Ковальчука прервет серию поражений в игре с «Флоридой»

    «Флорида» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки на матч НХЛ 24 февраля 2019 года

    НХЛ Лос-Анджелес Кингз Флорида Пантерз
    Прогноз на «Флорида» — «Лос-Анджелес»
    Илья Ковальчук, «Лос-Анджелес»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 24 февраля 2019 года «Флорида Пантерз» примет «Лос-Анджелес Кингз». Начало матча — 01:00 мск. Прогноз на «Флорида» — «Лос-Анджелес».
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    «Флорида»

    В прошлом матче «Флорида» дома уступила «Каролине» (3:4), прервав серию из трех побед. Но в целом у «Пантерз» сложная турнирная ситуация, оставляющая немного надежд на плей-офф — десять очков отставания от 8-го места на Востоке.

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    Трио лидеров атаки «Флориды» — Александр Барков, Джонатан Юбердо и наш Евгений Дадонов оформили по голу и передаче, но слабо сыграл вратарь Джеймс Раймер. Среди других лидеров — защитники Кит Яндл и Аарон Экблад, нападающие Фрэнк Ватрано и Винсент Трошек. Российский защитник Богдан Киселевич участия в игре не принимал.

    У «Флориды» вполне приличная атака — в среднем более трех заброшенных шайб за матч, и спецбригады, входящие в топ-10, включая третье лучшее в НХЛ большинство — 25,7% реализации. Но при этом оборона и вратари ужасны — в среднем 3,37 пропущенных шайб за матч и третий худший результат в Лиге.

    «Лос-Анджелес»

    В прошлом матче «Лос-Анджелес» на выезде проиграл «Нэшвиллу» (1:2) — это уже шестое поражение «Кингз» подряд после неплохо отрезка регулярки до этого. В итоге «Лос-Анджелес» снова опустились на последнее место в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на 10 очков.

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    Единственную шайбу забросил нападающий Майкл Амадио, лидерами команды являются вратарь Джонатан Куик, защитник Дрю Даути, нападающие Анже Копитар, наш Илья Ковальчук, Алекс Яффало, Дастин Браун, Тайлер Тоффоли, Джефф Картер.

    Лишь по игре в обороне «Лос-Анджелес» с трудом входит в топ-15 команд НХЛ, пропуская в среднем около трех шайб за матч. Зато атака и спецбригады худшие в Лиге вместе с «Анахаймом».

    Прогноз

    Это первая встреча команд в сезоне, явным фаворитом выглядит «Флорида», но с кем, если не с «Пантерз» прерывать серию неудач «Лос-Анджелесу»? Прогноз на победу «Кингз» в матче с коэффициентом 2,50. 0

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    Прогноз на «Флорида» — «Лос-Анджелес». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.50
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