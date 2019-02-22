ЦСКА — «Динамо Рига». Прогноз и ставки на матч КХЛ 22 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 22 февраля 2019 года московский ЦСКА примет рижское «Динамо». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на ЦСКА — «Динамо Рига».

ЦСКА

В прошлом матче ЦСКА дома в серии буллитов дожал «Локомотив» (2:1), и гарантировал себе первое место в общей таблице КХЛ. При этом москвичи прервали серию из трех поражений подряд от ярославцев.

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В основное время единственную шайбу забросил один из ключевых нападающих Антон Слепышев, а в серии буллитов победу принес бросок лучшего бомбардира команды Михаила Григоренко. Также отметим хорошую игру вратаря Ильи Сорокина. Другие лидеры — защитники Никита Нестеров и Мэт Робинсон, нападающие Кирилл Капризов, Линден Вей, Константин Окулов.

У ЦСКА самая надежная оборона в КХЛ — в среднем лишь 1,23 пропущенные шайбы за матч. По игре в атаке армейцы тоже в тройке лидеров, но нужно улучшить реализацию большинства — 20,6% и 9-й показатель.

«Динамо Рига»

В прошлом матче «Динамо Рига» на выезде в овертайме дожало «Северсталь» (5:4), выиграв четвертый матч подряд, но спурт рижан может оказаться запоздалым. Нужно побеждать ЦСКА, и надеяться на осечки «Витязя» и «Сочи» чтобы пробиться в плей-офф.

Результат в игре с «Северсталью» сделали лидеры атаки — Лаурис Дарзиньш оформил дубль, Линус Виделль забросил шайбу, отдал две передачи и забросил победный буллит. Еще по голу на счету Рихардса Марениса и Андриса Джериньша.

«Динамо Рига» делает ставку на игру в обороне и спецбригады — 20,7% реализации большинства (8-е место), 86,8% надежности в меньшинстве (6-е), но рижане мало забрасывают — лишь 2,11 шайб за матч (19-е место).

Прогноз

ЦСКА уже ничего не нужно, но это не значит, что у «Динамо Рига» есть шанс на два очка и выход в плей-офф. Букмекеры в латвийцев тоже не верят, но наверняка гости попытаются сыграть от обороны, чтобы иметь хоть какие-то шансы на успех — прогноз на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,83. 0