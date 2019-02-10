«Ванкувер» — «Калгари». Прогноз и ставки на матч НХЛ 10 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 10 февраля 2019 года «Ванкувер Кэнакс» примет «Калгари Флэймз». Начало матча — 06:00 мск. Прогноз на «Ванкувер» — «Калгари».

«Ванкувер»

В прошлом матче «Ванкувер» на выезде в овертайме уступил «Чикаго» (3:4) — это третье поражение «Кэнакс» подряд, и они выпали из зоны плей-офф Запада, но правда, делят очки с вошедшим туда «Сент-Луисом». Что касается Тихоокеанского дивизиона, здесь «Ванкувер» четвертый, но отстает от топ-тройки на 11 очков.

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Очень хороший поединок провел нападающий Джош Ливо, который забросил шайбу и еще дважды ассистировал партнерам. По голу на счету нападающего Элиаса Петтерссона и защитника Алекса Биеги. Российский нападающий Николай Голдобин очков не набирал. Ключевые игроки — вратарь Якоб Маркстрем, травмированный защитник Александр Эдлер, нападающие Джейк Виртанен, Брок Бозер, Бо Хорват.

В целом «Ванкувер» не выделяется яркими результатами, показывая статистику ниже среднего. Однако чуть больше «Кэнакс» акцентируются на обороне, пропуская в среднем чуть больше трех шайб за матч (16-й показатель).

«Калгари»

В прошлой игре «Калгари» дома уступил своему главному преследователю в Тихоокеанском дивизионе «Сан-Хосе» (2:5) — это второе поражение «Флэймз» в последних трех матчах, но лишь третье в последних десяти. «Калгари» сохраняет лидерство в дивизионе, но «Шаркс» сократили разрыв до двух очков.

Слабый матч сыграл вратарь Дэвид Риттич, которого по ходу поединка сменил Майк Смит. Топ-защитник Ти Джей Броди поучаствовал в двух шайбах команды, оформив гол+пас, еще одна шайба на счету форварда Марка Янковски. Ключевые игроки — защитники Марк Джиордано, Ноа Хэнифин, нападающие Мэттью Ткачук, Джонни Гудро, Шон Монахан, Элиас Линдхольм.

Сила «Калгари» в его атаке — в среднем 3,68 заброшенных шайб за матч (результативнее только «Тампа»). Оборона тоже входит в топ-10, но есть проблемы с игрой в меньшинстве — 79,2% надежности и лишь 19-е место.

Прогноз

Команды успели сыграть три матча в сезоне, и дважды победу брал «Ванкувер» (5:2 дома и 3:2 От на выезде). «Калгари» выиграл один раз на родном льду (7:4). Судя по всему, «Флэймз» имеют хорошие шансы уравнять статистику побед/поражений в играх с «Кэнакс» — прогноз на победу «Калгари» в матче с коэффициентом 1,71. 0