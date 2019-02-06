«Нэшвилл» — «Аризона». Прогноз и ставки на матч НХЛ 6 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 6 февраля 2019 года «Нэшвилл Предаторз» примет «Аризону Койотис». Начало матча — 05:00 мск. Прогноз на «Нэшвилл» — «Аризона».

«Нэшвилл»

В прошлом поединке «Нэшвилл» дома неожиданно уступил «Далласу» (1:3), прервав серию из трех побед. «Предаторз» занимают второе место в Центральном дивизионе, отставая от «Виннипега» уже на четыре очка, но опережают «Даллас» на восемь.

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Единственную шайбу в матче забросил нападающий Калле Ярнкрок. Ключевые игроки — вратарь Пекка Ринне, защитники Маттиас Экхольм, Райан Эллис и Роман Йоси, нападающие Райан Джохансен, Виктор Арвидссон, Ник Бонино и Филип Форсберг.

У «Нэшвилла» третья по надежности оборона в НХЛ — в среднем лишь 2,56 пропущенные шайбы за игру, и неплохая (на среднем уровне) атака, но есть одна проблема — реализация большинства абсолютно худшая в Лиге (лишь 12,7%).

«Аризона»

В прошлом матче «Аризона» на выезде в овертайме уступила «Сан-Хосе» (2:3) — это второе поражение подряд после двух побед, и «Койотис» отдалились от зоны плей-офф Запада на три очка, занимая 5-е место в Тихоокеанском дивизионе.

По шайбе забросили не ключевые исполнители — нападающие нижних звеньев Конор Гарланд и Джош Арчибальд. Российский защитник Илья Любушкин очков не набирал. Главная проблема — травмы топ-защитников Оливера Экмана-Ларссона, Джейсона Демера, важных нападающих Михаэля Грабнера, Брэда Ричардсона и Ника Шмальца. Ключевые исполнители — вратарь Дарси Кюмпер, нападающие Клэйтон Келлер, Дерек Степан и Алекс Гальченюк.

У «Аризоны» одна из сильнейших оборон в НХЛ — абсолютно лучшее меньшинство (87,1%), и по количеству пропущенных шайб в целом «Койотис» в топ-10. Но при этом атака у команды четвертая худшая в Лиге.

Прогноз

Как ни странно, но в двух предыдущих матчах «Аризона» дважды обыграла «Нэшвилл» — 2:1 дома и 3:0 на выезде. Правда, в последних играх «Аризона» сбавила темп, а на победу «Нэшвилла» ставить не совсем выгодно. Рискнем с прогнозом на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,92, даже несмотря на травму двух топ-защитников «Койотис». 0