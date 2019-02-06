«Адмирал» — «Кунь Лунь». Прогноз и ставки на матч КХЛ 6 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 6 февраля 2019 года владивостокский «Адмирал» примет китайский «Кунь Лунь». Начало матча — 12:30 мск. Прогноз на «Адмирал» — «Кунь Лунь».

«Адмирал»

В прошлом матче «Адмирал» на выезде разбил «Витязь» (4:0) — это третья победа команды подряд и пятая в последних семи матчах. Впрочем, «Адмирал» продолжает занимать предпоследнее место на Востоке, отставая от зоны плей-офф на 14 очков.

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Интересно, что эта победа стала второй сухой подряд, и вратарь Антон Красоткин оформил свой второй шатаут кряду, отразив все 28 бросков. Отлично сыграл форвард четвертой тройки Глеб Зайцев, сделав гол+пас, по шайбе забросили защитник Карел Кубат, нападающие Александр Коннов и Юрий Петров. Ключевые игроки — нападающие Константин Глазачев, Владимир Бутузов, Александр Черников.

Практически по всем показателям «Адмирал» занимает места в конце второго десятка, включая игру в атаке, большинство и меньшинство. Но оборона у клуба из Владивостока совсем плохая — третья худшая во всей Лиге (более чем 3,1 пропущенных шайб в среднем за игру).

«Кунь Лунь»

В прошлом поединке «Кунь Лунь» на выезде проиграл «Сибири» (2:3) — это восьмое поражение команды в последних девяти матчах. Представитель Китая опустился на 11-е место на Востоке, отстает от зоны плей-офф на восемь очков, но опережает на шесть «Адмирал».

Результативно сыграли защитники команды — Виктор Бартли и Блейк Парлетт забросили по шайбе, Йоонас Ярвинен отдал две передачи. Травмированы ведущие защитники Вилле Лаюнен, Оскарс Бартулис, Марк-Андре Граньяни. Среди лидеров атаки — Брендон Йип, Джастин Фонтейн, Олли Палола.

Статистические результаты «Кунь Луня» ниже среднего и продолжают снижаться следом за серией поражений. Оборона и вовсе четвертая худшая в КХЛ — в среднем три пропущенные шайбы за матч. Зато по игре меньшинстве представителя Китая входит в топ-10.

Прогноз

Соперники сыграли друг с другом уже три матча в сезоне — дважды победу одержал «Кунь Лунь» (4:3 дома и 3:2 на выезде), один раз в Китае оказался сильнее «Адмирал» (3:2). Как видим, матчи были достаточно результативные, так что прогнозируем тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,81. 0