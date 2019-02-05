«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки на матч НХЛ 5 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 5 февраля 2019 года «Нью-Йорк Рейнджерс» примет «Лос-Анджелес Кингз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Рейнджерс» — «Лос-Анджелес».

«Рейнджерс»

В прошлом матче «Рейнджерс» дома уступили «Тампе-Бэй» (2:3), но в целом один из аутсайдеров Востока выиграл пять из последних восьми поединков. Правда, пока что «Рейнжерс» занимают предпоследнее место в Столичном дивизионе, отставая от зоны плей-офф на восемь очков.

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Как всегда активно сыграла ударная тройка нападения — Матс Зукарелло забросил шайбу, две передачи отдал Мика Зибанеджад, ассист на счету Криса Крайдера, еще одну шайбу провел Кевин Хэйес. Даже вратарь Хенрик Лундквист отличился результативной передачей, но, правда, пропустил три шайбы с 23 бросков. Российские нападающие Владислав Наместников и Павел Бучневич очков не набрали, вратарь Александр Георгиев остался в запасе.

Почти по всем показателям статистики «Рейнджерс» занимают места в середине или конце третьего десятка в НХЛ, и лишь большинство у клуба из «Нью-Йорка» на уровне лучших в Лиге — 21,2% и 11-й показатель.

«Лос-Анджелес»

В прошлой игре «Лос-Анджелес» на выезде проиграл «Айлендерс» (2:4) — «Кингз» продолжают чередовать победы с поражениями шесть матчей подряд, уверенно занимая последнее место в Западной конференции с 10-очковым отставанием от зоны плей-офф.

Неплохо проявили себя лидеры атаки «Лос-Анджелеса» — Анже Копитар заработал гол+пас, Дастин Браун отдал две передачи, Алекс Яффало сделал один ассист, наконец-то забросил шайбу российский топ-форвард Илья Ковальчук. Среди ключевых игроков отметим также защитника Дрю Даути и нападающего Джеффа Картера.

«Лос-Анджелес» тоже не может похвастаться хорошей статистикой. Более того, у «Кингз» абсолютно худшая в НХЛ атака (лишь 2,26 заброшенные шайбы в среднем за матч), и одни из худших спецбригад. Только по пропущенным шайбам команда держится в серединке.

Прогноз

Первая встреча команд в сезоне завершилась домашней победой «Лос-Анджелеса» (4:3). Сейчас мы также ждем упорный поединок, и рискнем с прогнозом на тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,91. 0