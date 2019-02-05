ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона»Примера. «Барселона» сыграла вничью с «Валенсией», «Реал» встретится с «Алавесом» «Торонто» — «Питтсбург»НХЛ. Три очка Тарасенко, два у Панарина, 38 сэйвов Худобина и 10 шайба Ковальчука Обескровленный «Тоттенхэм» продолжает выигрывать«Тоттенхэм» еще рано списывать со счетов
  • 17:02
    • Биволу интересен бой с Ковалевым
  • 14:38
    • Гаспарян и Макарова выиграли парный разряд турнира в Санкт-Петербурге
  • 14:26
    • Месси и Дембеле могут не сыграть с «Реалом»
  • 10:10
    • Ковалев победил Альвареса и вернул чемпионский пояс WBO
  • 08:37
    • «Голден Стэйт» обыграл «Лейкерс», «Вашингтон» дома уступил «Милуоки»
  • 08:14
    • Россиянин Саид Нурмагомедов выиграл поединок на турнире UFC
  • 08:00
    • Черчесов получил награду
    Все новости спорта

    «Рейнджерс» и «Лос-Анджелес» снова сыграют результативно

    «Рейнджерс» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки на матч НХЛ 5 февраля 2019 года

    НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Лос-Анджелес Кингз
    Прогноз на «Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»
    Илья Ковальчук, «Лос-Анджелес»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 5 февраля 2019 года «Нью-Йорк Рейнджерс» примет «Лос-Анджелес Кингз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Рейнджерс» — «Лос-Анджелес».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Рейнджерс»

    В прошлом матче «Рейнджерс» дома уступили «Тампе-Бэй» (2:3), но в целом один из аутсайдеров Востока выиграл пять из последних восьми поединков. Правда, пока что «Рейнжерс» занимают предпоследнее место в Столичном дивизионе, отставая от зоны плей-офф на восемь очков.

    Все прогнозы на НХЛ

    Как всегда активно сыграла ударная тройка нападения — Матс Зукарелло забросил шайбу, две передачи отдал Мика Зибанеджад, ассист на счету Криса Крайдера, еще одну шайбу провел Кевин Хэйес. Даже вратарь Хенрик Лундквист отличился результативной передачей, но, правда, пропустил три шайбы с 23 бросков. Российские нападающие Владислав Наместников и Павел Бучневич очков не набрали, вратарь Александр Георгиев остался в запасе.

    Почти по всем показателям статистики «Рейнджерс» занимают места в середине или конце третьего десятка в НХЛ, и лишь большинство у клуба из «Нью-Йорка» на уровне лучших в Лиге — 21,2% и 11-й показатель.

    «Лос-Анджелес»

    В прошлой игре «Лос-Анджелес» на выезде проиграл «Айлендерс» (2:4) — «Кингз» продолжают чередовать победы с поражениями шесть матчей подряд, уверенно занимая последнее место в Западной конференции с 10-очковым отставанием от зоны плей-офф.

  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    Неплохо проявили себя лидеры атаки «Лос-Анджелеса» — Анже Копитар заработал гол+пас, Дастин Браун отдал две передачи, Алекс Яффало сделал один ассист, наконец-то забросил шайбу российский топ-форвард Илья Ковальчук. Среди ключевых игроков отметим также защитника Дрю Даути и нападающего Джеффа Картера.

    «Лос-Анджелес» тоже не может похвастаться хорошей статистикой. Более того, у «Кингз» абсолютно худшая в НХЛ атака (лишь 2,26 заброшенные шайбы в среднем за матч), и одни из худших спецбригад. Только по пропущенным шайбам команда держится в серединке.

    Прогноз

    Первая встреча команд в сезоне завершилась домашней победой «Лос-Анджелеса» (4:3). Сейчас мы также ждем упорный поединок, и рискнем с прогнозом на тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,91. 0

  • Прогнозы в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
    Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.52
  • Прогноз на матч Ним — Монпелье
  • Сегодня в 17:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Торпедо — Нефтехимик
  • Сегодня в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Сочи — Локомотив
  • Сегодня в 17:00
    •  4.80
  • Прогноз на матч Удинезе — Фиорентина
  • Сегодня в 17:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Юнайтед
  • Сегодня в 17:05
    •  1.70
  • Прогноз на матч Аугсбург — Майнц
  • Сегодня в 17:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Бетис — Атлетико
  • Сегодня в 18:15
    •  1.66
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Арсенал
  • Сегодня в 19:30
    •  2.99
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 19:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Интер — Болонья
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Интер — Болонья
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Штутгарт — Фрайбург
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рома — Милан
  • Сегодня в 22:30
    •  5.50
  • Прогноз на матч Рома — Милан
  • Сегодня в 22:30
    •  5.50
  • Прогноз на матч Реал — Алавес
  • Сегодня в 22:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Тьерри Анри
  • Ценные уроки Анри. Инсайдерская история
    • 15:38 28/01/2019     Андрей Аршавин
  • И тут пошел снег. Как Аршавин переходил в «Арсенал»
    • Вчера в 14:11     Уле-Гуннар Сульшер
  • «МЮ» споткнулся, но Сульшер все равно красавец
    • 15:04 30/01/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Рейнджерс» — «Лос-Анджелес». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.91. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 5 февраля 2019 года «Нью-Йорк Рейнджерс» примет «Лос-Анджелес Кингз». Начало матча — 03:00 мск.
    Тоже интересно
    Андрей Аршавин Футбол И тут пошел снег. Как Аршавин переходил в «Арсенал»История об одном из главных российских трансферов Вчера в 14:111
  • 16:45
    • Куртуа ждет Азара в «Реале»
  • 16:29
    • СПАЛ и «Торино» завершили матч без голов
  • 16:13
    • «Манчестер Сити» нужен защитник «Лестера»
    «Сибирь» — СКА Хоккей КХЛ. СКА проиграл «Сибири», победа «Салавата», ЦСКА победил «Северсталь»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 2 февраля Вчера в 20:490
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Центральный матч тура в АПЛ пройдет результативно
  • 2.99
    •
  • 15:58
    • «Эспаньол» ушел от поражения против «Вильярреала»
  • 15:40
    • Ястремская выиграла турнир в Хуахине
  • 15:17
    • Китайские клубы ведут борьбу за игрока «Лилля»
    «Вашингтон» Хоккей НХЛ. Два очка Кузнецова помогли «Вашингтону» прервал серию поражений, Василевский оформил шат-аутОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 2 февраля Вчера в 09:140
  • 15:05
    • «Краснодар» обыграл «Нью-Инглэнд Революшн»
  • 14:49
    • Демченко стала третьей на этапе Кубка мира в Альтенберге
  • 14:11
    • «Уфа» подписала вратаря
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие