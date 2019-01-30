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    «Виннипег» Куликова может обыграть на выезде «Бостон»

    «Бостон» — «Виннипег». Прогноз и ставки на матч НХЛ 30 января 2019 года

    НХЛ Бостон Брюинз Виннипег Джетс
    Прогноз на «Бостон» — «Виннипег»
    Дмитрий Куликов, «Виннипег»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 30 января 2019 года «Бостон Брюинз» примет «Виннипег Джетс». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Бостон» — «Виннипег».
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    «Бостон»

    В прошлом поединке «Бостон» в родных стенах уступил даже одному из аутсайдеров Восточной конференции «Рейнджерс» (2:3) — это третье поражение «Брюинз» в последних четырех играх. Команда опустилась на 4-е место в Атлантическом дивизионе, опережая на пять очков «Баффало» и на два отставая от «Монреаля».

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    По ходу матча травмировался вратарь Туукка Раск, которого заменил Ярослав Галак, по шайбе забросили нападающие Брэд Маршанд и Дентон Хайнен. Среди ключевых исполнителей отметим также защитников Тори Крюга и Здено Хару, нападающих Давида Крэйчи, Давида Пастрнака, Патриса Бержерона.

    «Бостон» обладает третьей лучшей обороной и вратарями в НХЛ, пропуска в среднем лишь 2,61 шайбы за игру, при этом атака у «Брюинз» ниже средней по эффективности — 2,90 заброшенных шайб за матч. Также отметим второе лучшее в НХЛ большинство — 27,2% реализации.

    «Виннипег»

    В прошлом матче «Виннипег» на выезде уступил «Далласу» (2:4), прервав серию из четырех побед подряд. Однако «Джетс» сохраняют лидерство в Центральном дивизионе, деля очки с «Нэшвиллом», но сыграв на четыре матча меньше.

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    Слабовато сыграл основной вратарь Коннор Хеллебайк, но по его воротам соперник нанес 39 бросков. По шайбе забросили топ-форвард Кайл Коннор и Брендон Лемье. Среди ключевых исполнителей в защите — Джейкоб Троуба, Джош Моррисси, травмирован Дастин Бафлин. Лидерами атаки являются Патрик Лайне, Марк Шайфли, Блэйк Уилер, Брайан Литтл, травмирован Николай Элерс.

    «Виннипег» — это сбалансированная команда, которая показывает хорошие результаты по всем параметрам — входит в топ-6 по заброшенным/пропущенным шайбам и обладает 4-м лучшим большинством в НХЛ — 26% реализации.

    Прогноз

    Это первая встреча команд в сезоне, и хотя букмекеры верят в победу «Бостона», мы рискнем с прогнозом на успех «Виннипега» в матче с коэффициентом 2,22, ведь «Брюинз» сейчас не в самой хорошей форме. 0

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    Прогноз на «Бостон» — «Виннипег». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.22. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 30 января 2019 года «Бостон Брюинз» примет «Виннипег Джетс». Начало матча — 03:00 мск.
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