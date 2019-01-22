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    «Металлург» возьмет реванш у «Барыса»

    «Металлург» — «Барыс». Прогноз и ставки на матч КХЛ 22 января 2019 года

    КХЛ Металлург Мг Барыс
    Прогноз на «Металлург» — «Барыс»
    Команда «Металлург»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 22 января 2019 года магнитогорский «Металлург» примет казахстанский «Барыс». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Металлург» — «Барыс».
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    «Металлург»

    В прошлом поединке «Металлург» на выезде засушил рижское «Динамо» (2:0), одержав девятую победу в последних десяти матчах, причем проиграли магнитогорцы только ЦСКА и на выезде (0:3). «Металлург» делит 3-4 места на Востоке с «Ак Барсом» и на одно очко опережает «Барыс».

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    Отразив все 28 бросков, второй шатаут в сезоне оформил молодой вратарь Артем Загидуллин, по шайбе забросили нападающий Михал Булирж и защитник Евгений Тимкин, два ассиста на счету форварда Романа Любимова. Среди лидеров команды отметим также защитников Виктора Антипина и Максима Матушкина, нападающих Сергей Мозякина, Мэтта Эллиссона, Денниса Расмуссена, Николая Кулемина.

    По всем показателям статистики «Металлург» входит в топ-6 команд КХЛ, но особенно удачно у магнитогорцев получается игра спецбригад — 28,5% реализации большинства (2-й показатель после «Автомобилиста») и 88,5% надежности в меньшинстве (3-е место в Лиге).

    «Барыс»

    В прошлом матче «Барыс» в овертайме дома дожал «Салават Юлаев» (1:0). Казахстанцы чередуют победы и поражения четыре игры подряд, и занимают 5-е место на Востоке, отставая на одно очко от «Металлурга» и «Ак Барса», а также на два от «Авангарда».

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    Единственную и победную шайбу в поединке забросил один из лидеров нападения Патрис Кормье. Пятый шатаут в сезоне оформил вратарь Хенрик Карлссон. Среди лидеров выделим также защитников Даррена Дица и Кевина Даллмэна, нападающих Брендона Боченски, Кертиса Волка, Никиту Михайлиса, Романа Старченко, Андре Петтерссона и Мэтта Фрэттина.

    «Барыс» сугубо атакующая команда, забрасывающая в среднем 3,12 шайб за игру (3-й результат) и реализующая 25,4% большинства (4-й). Но по игре в обороне казахстанцы с трудом входят даже в топ-15.

    Прогноз

    Первый матч соперников в сезоне завершился домашней победой «Барыса» (3:2), но сейчас «Металлург» набрал впечатляющий ход, и наверняка нацелен на реванш — прогнозируем победу «Магнитки» в матче с коэффициентом 1,63. 0

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    Прогноз на «Металлург» — «Барыс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 22 января 2019 года магнитогорский «Металлург» примет казахстанский «Барыс». Начало матча — 17:00 мск.
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