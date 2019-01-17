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    «Аризона» Любушкина не устоит перед «Сан-Хосе»

    «Аризона» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставки на матч НХЛ 17 января 2019 года

    НХЛ Аризона Койотс Сан-Хосе Шаркс
    Прогноз на «Аризона» — «Сан-Хосе»
    Илья Любушкин, «Аризона»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 17 января 2019 года «Аризона Койотис» примет «Сан-Хосе Шаркс». Начало матча — 06:00 мск. Прогноз на «Аризона» — «Сан-Хосе».
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    «Аризона»

    В прошлом матче «Аризона» на выезде были уничтожена одним из лидеров НХЛ «Калгари» (1:7), прервав серию из трех побед подряд. «Койотис» занимают предпоследнее место в Тихоокеанском дивизионе, отставая от зоны плей-офф Запада на четыре очка.

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    Единственную шайбу в игре с «Калгари» забросил защитник Джордан Оестерл, слабо сыграл вратарь Адин Хилл, пропустив 7 шайб с 26 бросков. Российский защитник Илья Любушкин очков не набирал. Среди ключевых игроков — защитник Оливер Экман-Ларссон, нападающие Клэйтон Келлер, Алекс Галченюк. Травмированы основной вратарь Антти Раанта, защитники Кевин Коннатон, Джейсон Демер, нападающие Михаэль Грабнер, Брэд Ричардсон, Ник Шмальц.

    У «Аризоны» абсолютно лучшее в НХЛ меньшинство — 88,7% надежности. Оборона в целом с показателем в 2,87 пропущенных шайб в среднем за игру также в топ-10. Но при этом у «Койотис» третья худшая в Лиге атака после «Лос-Анджелеса» и «Анахайма».

    «Сан-Хосе»

    В прошлом матче «Сан-Хосе» дома разобрался с «Оттавой» (4:1) — это шестая победа «Шаркс» подряд и восьмая в последних девяти играх. «Сан-Хосе» занимает второе место в Тихоокеанском дивизионе, отставая на три очка от «Калгари».

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    В матче против «Оттавы» хорошо сыграл вратарь Мартин Джонс, гол+пас у ведущего защитника Брента Бернса, по шайбе на счету двух лидеров атак Джо Павелски и Джо Торнтона, а также форварда Мелкера Карлссона. Среди ключевых игроков также защитник Эрик Карлссон, нападающие Эвандер Кэйн, Томаш Гертл, Логан Кутюр и Тимо Майер. Травмирован защитник Марк Власич.

    У «Сан-Хосе» очень приличная атака и спецбригады — по этим показателям «Шаркс» входят в топ-5 сильнейших команд НХЛ. Слабое место — игра в обороне — в среднем почти три пропущенные шайбы за игру и 15-е место.

    Прогноз

    Соперники сыграли друг другом два матча в сезоне, обменявшись выездными победами — «Аризона» выиграла 4:3 в серии буллитов, «Сан-Хосе» — 5:3. «Шаркс» набрали хороший ход, так что ставим на их победу в матче с коэффициентом 1,78. 0

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    Прогноз на «Аризона» — «Сан-Хосе». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 17 января 2019 года «Аризона Койотис» примет «Сан-Хосе Шаркс». Начало матча — 06:00 мск.
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