ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Олег КононовПланы на зиму: «Спартак» Александр ОвечкинНХЛ. Дубли Овечкина и Панарина, 26 сейвов Василевского и две передачи Киселевича Сарри хочет воссоединиться с Игуаином«Челси» рискует с трансфером Игуаина
  • 14:37
    • «Зенит» начал переговоры с «Бенфикой» по Гримальдо
  • 14:24
    • «Спартак» оштрафован за поведение фанатов на матче с «Вильярреалом»
  • 14:13
    • Маррей завершит карьеру в текущем сезоне
  • 11:29
    • Шарапова узнала соперницу по первому кругу Australian Open
  • 11:12
    • Панарин — первая звезда дня в НХЛ
  • 10:08
    • Овечкин вышел на третье место в истории НХЛ по голам в пустые ворота
  • 08:48
    • «Бостон» прервал серию побед, «Денвер» разгромил «Клипперс»
    Все новости спорта

    «Айлендерс» или «Рейнджерс» — кто победит в дерби Нью-Йорка?

    «Айлендерс» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки на матч НХЛ 12 января 2019 года

    НХЛ Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс
    Прогноз на «Айлендерс» — «Рейнджерс»
    Павел Бучневич, «Рейнджерс»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 12 января 2019 года «Нью-Йорк Айлендерс» примет «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало матча — 21:00 мск. Прогноз на «Айлендерс» — «Рейнджерс».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Айлендерс»

    В прошлом матче «Айлендерс» встречались как раз с «Рейнджерс», выиграв у соперника на его льду со счетом 4:3. Это восьмая победа «Островитян» в последних десяти матчах, и они поднялись в зону плей-офф Востока, занимая 4-е место в Столичном дивизионе, опережая на семь баллов «Каролину».

    Все прогнозы на хоккей

    Гол и две передачи в прошлом матче записал себе в актив Мэтью Барзал, гол+пас у Андерса Ли, по шайбе забросили Джош Бейли и Дордан Эберле, две передачи отдал защитник Джонни Бойчак. Среди лидеров также защитники Райан Пулок, Ник Ледди Скотт Мэйфилд, нападающий Брок Нельсон. Травмированы защитник Томас Хики и нападающий Эндрю Лэдд.

    «Айлендерс» выделяются одной из самых надежных линий обороны в НХЛ, пропуская в среднем лишь 2,64 шайбы за матч (4-й показатель). Атака на среднем уровне, а вот спецбригады очень плохие.

    «Рейнджерс»

    Поражение от «Айлендерс» стало для «Рейнджерс» пятым подряд и седьмым в последних десяти поединках. Если в начале сезона клуб из Нью-Йорка реально боролся за первые места в Столичном дивизионе, то сейчас опустился на 6-е место с 11 очками отставания от зоны плей-офф.

  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    В последней игре подвел команду основной вратарь Хенрик Лундквист, пропустив 4 шайбы с 20 бросков. По шайбе забросили ключевые игроки — нападающие Йеспер Фаст, Райан Строум, защитник Кевин Шаттенкирк. Российский форвард Павел Бучневич отдал один ассист, Владислав Наместников закончил поединок без очков. Среди лидеров команды также защитник Нил Пьонк, нападающие Мика Зибанеджад, Крис Крайдер и травмированный Кевин Хэйс.

    Практически по всем показателям «Рейнджерс» занимают места в конце третьего десятка клубов НХЛ, включая заброшенные/пропущенные шайбы и надежность в меньшинстве. Лишь большинство на среднем уровне — 19,7% реализации (15-й показатель).

    Прогноз

    Соперники встречались друг с другом уже три раза в сезоне — дважды побеждали «Айлендерс» (7:5 и 4:3), один раз взяли два очка «Рейнджерс», разбив соперника на своем льду 5:0. В последней игре «Рейнджерс» подвел вратарь, и есть предположение, что в следующий раз команда возьмет два очка. Рискнем с прогнозом на победу «Рейнджерс» в матче с коэффициентом 2,42. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    2.87
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Торпедо — Автомобилист
  • Сегодня в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва
  • Сегодня в 19:30
    •  2.99
  • Прогноз на матч ЦСКА — Трактор
  • Сегодня в 19:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Лидс — Дерби Каунти
  • Сегодня в 22:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Лион — Реймс
  • Сегодня в 22:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Сельта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Каролина — Баффало
  • Завтра в 03:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Виннипег — Детройт
  • Завтра в 04:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Калгари — Флорида
  • Завтра в 05:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Анахайм — Питтсбург
  • Завтра в 06:00
    •  4.40
  • Прогноз на матч Леганес — Уэска
  • Завтра в 15:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Арсенал
  • Завтра в 15:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Лацио — Новара
  • Завтра в 17:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Кардифф — Хаддерсфилд
  • Завтра в 18:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Криштиану Роналду
  • Роналду — ключ «Ювентуса» к победе в Лиге чемпионов
    • Вчера в 21:42     Сборная России
  • Россию подвел синдром победителей, а Брагину пора уходить
    • 21:31 06/01/2019     Мурад Мусаев
  • Планы на зиму: «Краснодар»
    • 00:11 07/01/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Айлендерс» — «Рейнджерс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.42. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 12 января 2019 года «Нью-Йорк Айлендерс» примет «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало матча — 21:00 мск.
    Тоже интересно
    Криштиану Роналду Футбол Роналду — ключ «Ювентуса» к победе в Лиге чемпионовКриштиану Роналду стал самым успешным трансфером «Ювентуса» за последние годы Вчера в 21:420
  • 08:00
    • Кудерметова и Вихлянцева вышли в основную сетку Australian Open-2019
  • 12:15
    • Владимир Кличко вернется в бокс и проведет бой весной
  • 11:58
    • Донецкий «Шахтер» подписал 19-летнего израильтянина
    Александр Зинченко Футбол Под блеском Жезуса. «МанСити» добыл рекордную победуПять главных моментов игры на «Этихаде» Вчера в 12:300
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Добудет ли Южная Корея досрочную путевку в 1/8 финала Кубка Азии?
  • 2.87
    •
  • 11:44
    • Экс-игрок «Спартака» перешел в «Тамбов»
  • 08:30
    • Федотов: «Оренбургу» дотянуться до еврокубков непросто, но возможно
  • 08:16
    • «Челси» предложил «Зениту» 30 миллионов евро за полузащитника
    Хоккеисты «Калгари» Хоккей НХЛ. «Калгари» сохранил лидерство на Западе, «Анахайм» прервал серию пораженийОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 10 января Вчера в 08:560
  • 01:28
    • «Барселона» проиграла «Леванте» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании
  • 23:46
    • «Севилья» переиграла «Атлетик» в матче Кубка Испании
  • 23:15
    • Полиция выдала ордер на забор образца ДНК Роналду по делу об изнасиловании
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие