«Айлендерс» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки на матч НХЛ 12 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 12 января 2019 года «Нью-Йорк Айлендерс» примет «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало матча — 21:00 мск. Прогноз на «Айлендерс» — «Рейнджерс».

«Айлендерс»

В прошлом матче «Айлендерс» встречались как раз с «Рейнджерс», выиграв у соперника на его льду со счетом 4:3. Это восьмая победа «Островитян» в последних десяти матчах, и они поднялись в зону плей-офф Востока, занимая 4-е место в Столичном дивизионе, опережая на семь баллов «Каролину».

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Гол и две передачи в прошлом матче записал себе в актив Мэтью Барзал, гол+пас у Андерса Ли, по шайбе забросили Джош Бейли и Дордан Эберле, две передачи отдал защитник Джонни Бойчак. Среди лидеров также защитники Райан Пулок, Ник Ледди Скотт Мэйфилд, нападающий Брок Нельсон. Травмированы защитник Томас Хики и нападающий Эндрю Лэдд.

«Айлендерс» выделяются одной из самых надежных линий обороны в НХЛ, пропуская в среднем лишь 2,64 шайбы за матч (4-й показатель). Атака на среднем уровне, а вот спецбригады очень плохие.

«Рейнджерс»

Поражение от «Айлендерс» стало для «Рейнджерс» пятым подряд и седьмым в последних десяти поединках. Если в начале сезона клуб из Нью-Йорка реально боролся за первые места в Столичном дивизионе, то сейчас опустился на 6-е место с 11 очками отставания от зоны плей-офф.

В последней игре подвел команду основной вратарь Хенрик Лундквист, пропустив 4 шайбы с 20 бросков. По шайбе забросили ключевые игроки — нападающие Йеспер Фаст, Райан Строум, защитник Кевин Шаттенкирк. Российский форвард Павел Бучневич отдал один ассист, Владислав Наместников закончил поединок без очков. Среди лидеров команды также защитник Нил Пьонк, нападающие Мика Зибанеджад, Крис Крайдер и травмированный Кевин Хэйс.

Практически по всем показателям «Рейнджерс» занимают места в конце третьего десятка клубов НХЛ, включая заброшенные/пропущенные шайбы и надежность в меньшинстве. Лишь большинство на среднем уровне — 19,7% реализации (15-й показатель).

Прогноз

Соперники встречались друг с другом уже три раза в сезоне — дважды побеждали «Айлендерс» (7:5 и 4:3), один раз взяли два очка «Рейнджерс», разбив соперника на своем льду 5:0. В последней игре «Рейнджерс» подвел вратарь, и есть предположение, что в следующий раз команда возьмет два очка. Рискнем с прогнозом на победу «Рейнджерс» в матче с коэффициентом 2,42. 0