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    «Ак Барс» в игре с «Динамо Москва» реабилитируется за серию выездных неудач

    «Ак Барс» — «Динамо Москва». Прогноз и ставки на матч КХЛ 11 января 2019 года

    КХЛ Ак Барс Динамо
    Прогноз на «Ак Барс» — «Динамо Москва»
    Владислав Подяпольский, «Ак Барс»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 11 января 2019 года казанский «Ак Барс» примет московское «Динамо». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Ак Барс» — «Динамо Москва».
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    «Ак Барс»

    В прошлом матче «Ак Барс» на выезде проиграл «Трактору» (0:1) — это второе поражение подряд, а также пятое выездное поражение казанцев кряду. В итоге за последние 10 игр в активе обладателей Кубка Гагарина лишь четыре победы, но они продолжают занимать третье место на Востоке, отставая от лидера «Автомобилиста» на пять очков.

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    За два последних матча «Ак Барс» забросил лишь одну шайбу, и лишь шесть — за последние пять игр на выезде. И это несмотря на наличие таких результативных игроков как защитник Пол Постма, нападающие Джастин Азеведо, Станислав Галиев, Данис Зарипов, Иржи Секач, Владимир Ткачев. Травмированы защитник Дмитрий Юдин, нападающие Антон Ландер и Федор Малыхин.

    В целом, статистические результаты «Ак Барса» находятся в районе 7-11 мест в КХЛ, но с игрой в большинстве нужно что-то делать, потому что хуже, чем казанцы (13,5%), реализуют численное преимущество всего четыре команды в Лиге.

    «Динамо Москва»

    В прошлом матче «Динамо» на выезде обыграло «Йокерит» (3:2), одержав восьмую победу в последних десяти поединках. Москвичи продолжают борьбу с земляками из «Спартака» за 5-е место на Западе, и отстают от «Локомотива» на семь очков.

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    В матче с «Йокеритом» неплохо сыграл опытный вратарь Александр Еременко, отразив 25 из 27 бросков, по две передачи записали себе в актив лучшие бомбардиры команды Вадим Шипачев и Дмитрий Кагарлицкий, по шайбе на счету защитников Ильи Никулина и Егора Зайцева, нападающего Владимира Брюквина. Травмирован один из ключевых защитников Миика Койвисто, нападающие Максим Афиногенов и Андрей Алексеев.

    «Динамо» в целом обладает хорошей обороной, вратарями и достаточно результативной атакой, а по игре в большинстве москвичи занимают 4-е место в КХЛ (25,7%). Зато игра в меньшинстве является настоящей катастрофой бело-голубых — 74,9% надежности и третий худший результат в Лиге.

    Прогноз

    Это первая встреча соперников в сезоне, и несмотря на серию поражений «Ак Барса» в последних матчах, мы рискнем с прогнозом на победу казанцев в основное время с коэффициентом 1,96. Ответ прост, в отличие от игр на чужом льду, дома «Ак Барс» выиграл восемь из последних 10 матчей, и во всех набрал очки. 0

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    Прогноз на «Ак Барс» — «Динамо Москва». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.96. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 11 января 2019 года казанский «Ак Барс» примет московское «Динамо». Начало матча — 19:30 мск.
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