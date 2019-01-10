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    «Калгари» обыграет обессиленный травмами «Колорадо» в третий раз в сезоне

    «Калгари» — «Колорадо». Прогноз и ставки на матч НХЛ 10 января 2019 года

    НХЛ Калгари Флэймз Колорадо Эвеланш
    Прогноз на «Калгари» — «Колорадо»
    Семен Варламов, «Колорадо»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 10 января 2019 года «Калгари Флэймз» примет «Колорадо Эвеланш». Начало матча — 05:30 мск. Прогноз на «Калгари» — «Колорадо».
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    «Калгари»

    В прошлом матче «Калгари» на выезде дожал «Чикаго» (4:3), одержав вторую победу подряд и четвертую в последних пяти матчах. В итоге «Флэймз» закрепились на первом месте в Тихоокеанском дивизионе и Западной конференции, опережая на два очка «Вегас».

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    По сути, результат в игре с «Чикаго» сделала ударная тройка нападения «Калгари» — Джонни Гудро оформил дубль, Шон Монахан гол+пас, Элиас Линдхольм отдал две передачи. Еще одна шайба на счету форварда 4-й тройки Гарнета Хэтэвея, которая стала победной. Среди лидеров также защитники Ноа Хэнифин, Марк Джиордано и нападающий Мэттью Ткачук. Травмированы защитники Юусо Валимяки, Майкл Стоун, нападающий Эндрю Маньяпэне.

    «Калгари» обладает третьей лучшей атакой в НХЛ после «Тампы» и «Торонто», забрасывая в среднем 3,57 шайбы за матч. В топ-10 входит и оборона, но есть проблемы с меньшинством — 78,1% надежности и только 22-й показатель в Лиге.

    «Колорадо»

    В прошлом матче «Колорадо» дома уничтожил «Рейнджерс» (6:1), прервав, наконец, ужасную серию из шести поражений. «Эвеланш» борются за третье место в Центральном дивизионе с «Далласом» и уже на шесть очков отстают от идущего вторым «Виннипега».

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    Как обычно, разгром соперника и результат матча сделала ударная тройка «Колорадо» — Мико Рантанен оформил дубль и набрал три очка, у Натана Маккиннона шайба и две передачи, у Габриэля Ландескуга гол+пас. По шайбе на счету Алекса Керфута, защитника Райана Грейвса, отдельно отметим три передачи защитника Тайсона Бэри.

    Большая проблема «Колорадо» — переполненный лазарет, в котором сразу три россиянина — основной вратарь Семен Варламов, один из ведущих защитников Никита Задоров, нападающий Владислав Каменев, защитник Марк Барберио и нападающий Колин Уилсон.

    У «Колорадо» очень сильная линия атаки, особенно ударная тройка форвардов. В итоге в среднем за игру «Эвеланш» забрасывают 3,43 шайбы (7-й показатель) и реализуют 26,8% большинства (5-й). Но оборона и меньшинство оставляют желать лучшего.

    Прогноз

    В двух встречах в текущем сезоне «Калгари» дважды обыграл «Колорадо» — дома (6:5) и на выезде в овертайме (3:2). Сейчас «Флэймз» снова фавориты, особенно с учетом целого ряда травмированных у «Эвеланш», и мы рискнем с прогнозом на победу «Калгари» в основное время с коэффициентом 2,04. 0

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    Прогноз на «Калгари» — «Колорадо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.04. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 10 января 2019 года «Калгари Флэймз» примет «Колорадо Эвеланш». Начало матча — 05:30 мск.
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