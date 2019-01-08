«Торонто» — «Нэшвил». Прогноз и ставки на матч НХЛ 8 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 8 января 2019 года «Торонто Мэйрл Лифс» примет «Нэшвилл Прэдаторз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Торонто» — «Нэшвил».

«Торонто»

В прошлом матче «Торонто» дома разгромило «Ванкувер» (5:0), прервав серию из двух поражений, и одержав шестую победу в последних восьми матчах. «Мэйпл Лифс» занимают второе место в Атлантическом дивизионе и Восточной конференции, отставая от «Тампы-Бэй» на 10 очков.

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Несмотря на травмы двух основных вратарей Фредерика Андерсона и Гаррета Спаркса, Майкл Хатчинсон шикарно справился с ролью «пожарника», отразив все 28 бросков в створ и оформив шатаут. Также героями матча стали нападающие Остон Мэттьюс, набравший 3 (1+2) очка, Андреас Джонсон, у которого гол+пас, и российский защитник Игорь Ожиганов, записавший себе в актив шайбу и передачу.

Отметим также шайбу нападающего Джона Тавареса и первый в сезоне гол форварда Тревора Мару. Среди лидеров команды защитники Морган Райлли и Джейк Гардинер, нападающие Митч Марнер, Каспари Капанен и Назем Кадри. Российский защитник Никита Зайцев очков в матче не набирал.

«Торонто» выделяется второй лучшей атакой в НХЛ, забрасывая в среднем 3,71 шайбы за матч (результативнее только «Тампа-Бэй»). Но и оборона у «Мэйпл Лифс» 6-я лучшая в Лиге. Слабое место в игре — меньшинство с показателем надежности в 80,4% (15-й результат).

«Нэшвилл»

В прошлом матче «Нэшвилл» на выезде разобрался с «Монреалем» (4:1), одержав третью победу в последних четырех поединках, хотя до этого «Предаторз» шли на серии из шести поражений. В итоге, после победы над «Канадиенс», «Нэшвилл» вышел на первое место в Центральном дивизионе, опередив «Виннипег».

Хороший поединок удался голкиперу Юусе Саросу, отразившему 31 из 32 бросков, дубль на счету нападающего Крэйга Смита, гол+пас у защитника Маттиаса Экхольма, шайбу забросил форвард Виктор Арвидссон, два ассиста у защитника Пи Кэя Саббена. Среди лидеров также защитник Роман Йоси, нападающие Кевин Фиала и Райан Джохансен. Травмированы защитник Янник Вебер, нападающие Колтон Сиссонс, Кайл Туррис и Филип Форсберг.

Сила «Нэшвилла» в его железобетонной обороне — в среднем за матч «Предаторз» пропускают лишь 2,51 шайбы — это лучший показатель в НХЛ. Атака и меньшинство в пределах топ-10, а вот слабым местом является реализации большинства — всего 14,6% и 4-й худший показатель в Лиге.

Прогноз

Это первая встреча команд в сезоне, и назвать фаворита не так уж просто, хотя букмекеры отдают предпочтение «Торонто». Мы же рекомендуем ставку на время первого гола с 9-й по 60-ю минуты с коэффициентом 1,75, так как соперники на старте встречи, скорее всего, будут присматриваться друг к другу. 0