«Спартак» — «Авангард». Прогноз и ставки на матч КХЛ 7 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 7 января 2019 года московский «Спартак» примет омский «Авангард». Начало матча — 17:30 мск. Прогноз на «Спартак» — «Авангард».

«Спартак»

В прошлом матче «Спартак» дома уничтожил «Сибирь» (7:0), вернув себе 5-е место в Западной конференции и отодвинув на 6-е московское «Динамо». В целом в последних трех играх красно-белые взяли две победы.

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Отлично сыграл резервный вратарь команды Никита Беспалов, отразив все 35 бросков в створ и оформив четвертый шатаут в сезоне, сыграв лишь в 12 матчах. Очки в игре с «Сибирью» набрали 14 человек, а шайбы забрасывали все четыре пятерки. Больше всех выделились Мартиньш Карсумс и Робин Ганзл, записавшие себе в актив по голу и передаче. Среди лидеров также Каспарс Даугавиньш, Александр Хохлачев, Илья Зубов, защитник Андрей Кутейкин.

По всем показателям «Спартак» занимает места с 10-го по 15-е. Чуть похуже большинство (16,8% реализации и 15-й результат), зато в целом неплохая результативность в атаке, оборона и меньшинство.

«Авангард»

В прошлом матче «Авангард» на выезде дожал «Нефтехимик» (2:1), одержав вторую победу в трех последних матчах, и во всех трех омичи набирают очки. Таким образом «Авангард» удерживает лидерство в дивизионе (а с ним и второе место на Востоке), хотя «Барыс» по-прежнему лишь в одном очке позади при четырех играх в запасе.

Результат с «Нефтехимиком» сделали защитник Евгений Медведев и нападающий 4-й тройки Максим Фисенко, забросившие по шайбе. Три ключевых форварда Максим Широков, Максим Талбот и Денис Зернов отдали по передаче. Среди лидеров также защитники Коди Франсон, Максим Чудинов, Алексей Емелин, нападающие Илья Михеев, Давид Дэарне, Кирилл Петров и Кирилл Семенов. Травмированы вратарь Кари Рамо и защитник Егор Мартынов.

«Авангард» в большей мере оборонительная команда, пропускающая в среднем лишь 2,12 шайбы за матч (6-й результат) и показывая 85,6% надежности в меньшинстве (5-й). Атакующая линия также входит в топ-8, но есть проблемы с игрой в большинстве — 15% реализации и только 18-й показатель.

Прогноз

Это первая встреча соперников в сезоне, и с учетом важности результата для обеих команд, вряд ли стоит ждать слишком результативный матч. Рискнем с прогнозом на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 2,07. 0