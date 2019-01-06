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    «Флорида» — «Коламбус». Прогноз и ставки на матч НХЛ 6 января 2019 года

    НХЛ Флорида Пантерз Коламбус Блю Джекетс
    Прогноз на «Флорида» — «Коламбус»
    Артемий Панарин, «Коламбус»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 6 января 2019 года «Флорида Пантерз» примет «Коламбус Блу Джекетс». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Флорида» — «Коламбус».

    «Флорида»

    В прошлом матче «Флорида» на выезде уступила «Баффало» (3:4), прервав серию из двух побед подряд. В целом в последних девяти матчах «Пантерз» взяли шесть побед, но по-прежнему занимают лишь 5-е место в Атлантическом дивизионе и отстают от зоны плей-офф на девять очков.

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    Снова не лучшим образом сыграл вратарь Роберто Люонго и оборона «Флориды», а вот в атаке Александр Барков отметился голом и передачей, по шайбе на счету Фрэнка Ватрано и Майка Хоффмана. Один из лучших бомбардиров команды россиянин Евгений Дадонов очков не набрал, так же как и защитник Богдан Киселевич. В лазарете пребывают три нападающих — Ник Бьюгстад, Дерек Маккензи и Винсент Трочек.

    У «Флориды» очень приличная атака, забрасывающая в среднем 3,20 шайб за матч (10-й показатель) и реализующая 28% большинства (3-е место в НХЛ). Но эти достижения нивелирует одна из самых худших линий обороны и вратари — в среднем 3,46 пропущенных шайб за матч и 4-й худший показатель во всей Лиге.

    «Коламбус»

    В прошлом матче «Коламбус» дома разбил «Оттаву» (6:3), одержав шестую победу в последних семи матчах. В итоге «Блу Джекетс» занимают третье место в Столичном дивизионе, но опережают «Айлендерс» всего на одно очко.

    Результат с «Оттавой» сделала первая пятерка «Коламбуса» — нападающий Пьер-Люк Дюбуа, набрал 4 (2+2) очка, дубль на счету защитника Зака Веренски, Кэм Аткинсон оформил 3 (1+2) очка, а наш Артемий Панарин отдал две передачи. Еще одна шайба на счету Джоша Андерсона. Российский вратарь Сергей Бобровский отразил 22 из 25 бросков. Травмированы защитник Маркус Нутиваара и нападающий Брэндон Дубински.

    «Коламбус» делает ставку на атаку, забрасывая в среднем 3,31 шайбы за матч, но при этом большинство у «Блу Джекетс» второе худшее в НХЛ — лишь 13,2% реализации. Что касается игры в обороне и в меньшинстве — показатели средние.

    Прогноз

    1.78
  • Прогноз: ТБ 5,5
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    • В двух встречах в текущем сезоне дважды побеждал «Коламбус», причем и дома и на выезде (7:3 и 5:4). Но «Флорида» набрала неплохой ход, и к тому же оба предыдущих поединка завершились результативно — рекомендуем прогноз на тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,78. 0

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    Прогноз на «Флорида» — «Коламбус». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 6 января 2019 года «Флорида Пантерз» примет «Коламбус Блу Джекетс». Начало матча — 03:00 мск.
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