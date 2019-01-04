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    «Витязь» и ЦСКА не забросят много шайб

    «Витязь» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч КХЛ 4 января 2019 года

    КХЛ Витязь ЦСКА
    Прогноз на «Витязь» — ЦСКА
    Кирилл Капризов и Михаил Григоренко, ЦСКА
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 4 января 2019 года подмосковный «Витязь» примет московский ЦСКА. Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Витязь» — ЦСКА.

    «Витязь»

    В прошлом матче «Витязь» на выезде уступил «Адмиралу» (2:4), а до этого проиграл «Амуру» (1:2), так что дальневосточное турне оказалось не очень удачным для команды, обыгравшей лишь «Кунь Лунь» (3:1). Сейчас «Витязь» занимает 8-е место в Западной конференции, опережая на одно очко рижское «Динамо» и отставая от «Сочи» на четыре очка, но при двух матчах в запасе.

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    В поединке с «Адмиралом» голами отметились нападающие Борна Рендулич и Геннадий Столяров, не лучшим образом сыграл вратарь Йони Ортио, пропустив четыре шайбы с 30 бросков. Среди лидеров отметим защитника Войцеха Мозика, нападающих Миро Аалтонена и Александра Семина. Травмированы нападающие Марек Гривик и Павел Чернов.

    «Витязь» — это типичный середняк КХЛ, и выделиться команде особо нечем. Почти по всем показателям статистики клуб из Подмосковья идет в районе 15-х мест. Чуть получше выглядит большинство (20,7% реализации и 11-й результат), и чуть похуже меньшинство (76,1% надежности и 20-й результат).

    ЦСКА

    В прошлом матче ЦСКА дома обыграл «Торпедо» (2:1), одержав четвертую победу подряд после двух поражений. ЦСКА возглавляет турнирную таблицу КХЛ, опережая на один балл «Автомобилист» и на шесть очков СКА.

    В игре с «Торпедо» ЦСКА пришлось отыгрываться, но соперник сумел нанести по воротам армейцев всего 9 бросков! В итоге шайбы нападающих Янника Хансена и Максим Шалунова принесли команде два очка. Среди лидеров ЦСКА отметим также защитника Никиту Нестерова, нападающих Линдена Вея, Кирилла Капризова, Михаила Григоренко и Константина Окулова.

    У ЦСКА самая надежная в КХЛ оборона. В среднем за матч армейцы Москвы пропускают 1,23 шайбы. Но и остальные показатели входят в топ-5, если не считать игру в большинстве — 21,3% реализации и 10-й результат.

    Прогноз

    1.89
  • Прогноз: ТМ 4,5
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    • Как ни странно, но в прошлом матче команд «Витязь» на своем льду обыграл ЦСКА (2:0), а до этого проиграл на выезде (1:3). Как видим, оба матча не принесли много голов, и мы снова рискнем с прогнозом на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,89. 0

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    Прогноз на «Витязь» — ЦСКА. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.89. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 4 января 2019 года подмосковный «Витязь» примет московский ЦСКА. Начало матча — 17:00 мск.
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