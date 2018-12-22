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    «Колорадо» Варламова и Задорова обыграет «Чикаго» Анисимова

    «Колорадо» — «Чикаго». Прогноз и ставки на матч НХЛ 22 декабря 2018 года

    НХЛ Колорадо Эвеланш Чикаго Блэкхоукс
    Прогноз на «Колорадо» — «Чикаго»
    Семен Варламов, «Колорадо»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 22 декабря 2018 года «Колорадо Эвеланш» примет «Чикаго Блэкхокс». Начало матча — 05:00 мск. Прогноз на «Колорадо» — «Чикаго».
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    «Колорадо»

    В прошлом матче «Колорадо» дома обыграл «Монреаль» (2:1), одержав вторую победу в последних трех матчах. В целом в последнее время результаты «Эвеланш» далеки от оптимальных — четыре поражение в последних шести матчах, но это не мешает «Колорадо» занимать 4-е место на Западе, отставая от триумвирата лидеров «Калгари», «Виннипег», «Нэшвилл» всего на два очка.

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    В игре с «Монреалем» шикарно сыграл вратарь Филипп Грубауэр, отразив 35 из 36 бросков в створ, тогда как российский голкипер Семен Варламов остался в запасе. Результат же, как обычно, сделала ударная тройка — Мико Рантанен оформил гол+пас, Габриэль Ландескуг отличился шайбой, Натан Маккиннон ассистентским дублем.

    Россиянин Никита Задоров очков в этом матче не набирал, и провел всего семь минут на льду, получив травму. Пока неизвестно, примет ли он участие в следующей игре. Также травмированы российский нападающий Владислав Каменев и защитник Марк Барберио.

    У «Колорадо» одна из лучших атакующих линий в НХЛ — в среднем 3,54 заброшенные шайбы за матч (5-й показатель) и 28,5% реализации большинства (3-е место). Но есть проблемы с обороной, которая не входит даже в топ-15.

    «Чикаго»

    В прошлом матче «Чикаго» дома сенсационно обыграл одного из лидеров Западной конференции «Нэшвилл» (2:1). Это вторая победа «Блэкхокс» в последних четырех матчах, и в трех из них они набирали очки. Однако в целом «Чикаго» занимает предпоследнее место в конференции, опережая только «Лос-Анджелес».

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    В игре с «Нэшвиллом» отлично сыграл вратарь Кэм Уорд, отразив 30 из 31 бросков, а обе шайбы забросили шведские защитники — Густав Форслинг и Эрик Густафссон, что помогло одержать волевую победу. Среди лидеров отметим нападающих Патрика Кэйна, Джонатан Тэйвза, Алекса Дебринкета, нашего Артема Анисимова, защитников Брента Сибрука и Данкана Кита. Травмированы защитник Брэндон Дэвидссон и нападающий Маркус Крюгер.

    Один из главных неудачников сезона показывает абсолютно худшие результаты по игре в спецбригадах, и обладает второй худшей обороной в НХЛ (в среднем 3,75 пропущенные шайбы за матч). И лишь по игре в атаке результаты немного лучше — в среднем 2,81 заброшенные шайбы за матч и 22-е место.

    Прогноз

    Несмотря на проблески надежды для «Чикаго» в последних матчах, явным фаворитом противостояния выглядит «Колорадо» — прогнозируем победу «Эвеланш» в основное время с коэффициентом 1,86. 0

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    Прогноз на «Колорадо» — «Чикаго». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.86. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 22 декабря 2018 года «Колорадо Эвеланш» примет «Чикаго Блэкхокс». Начало матча — 05:00 мск.
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