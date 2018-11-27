«Айлендерс» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч НХЛ 27 ноября 2018 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 27 ноября 2018 года «Нью-Йорк Айлендерс» примет «Вашингтон Кэпиталз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Айлендерс» — «Вашингтон».

«Айлендерс»

В прошлом матче «Айлендерс» дома обыграли «Каролину» (4:1), одержав свою вторую победу подряд после двух кряду поражений. В целом, сменять удачные и неудачные серии уже вошло в привычку команды, которая продолжает борьбу за топ-тройку Столичного дивизиона.

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В игре с «Каролиной» здорово проявил себя вратарь Томасс Грайс, отразив27 из 28 бросков, а очки набрали игроки трех пятерок. Из них гол+пас оформил лучший бомбардир команды Джош Бэйли, по голу в активе защитника Адама Пелча, нападающих Энтони Бувилье и Валтери Филппулы. По два ассиста у Андерса Ли и Брока Нельсона. Травмированы форварды Эндрю Лэдд, Кэйси Сизикас и Мэтт Мартин.

«Айлендерс» сложно чем-то выделить. Если в прошлом сезоне команда была ярко атакующей, то в текущем результаты выровнялись, и теперь «Островитяне» показывает примерно равные и средние результаты как по игре в атаке, та и по игре в обороне. Единственная проблема — слабое большинство (17,1% реализации и только 23-й показатель).

«Вашингтон»

В прошлом матче «Вашингтон» на выезде разобрался с «Рейнджерс» (5:3), одержав пятую победу подряд, которая помогла «Кэпиталз» взобраться на первое место в Столичном дивизионе. Игра с «Айлендерс» станет для «Вашингтона» последней выездной перед двумя домашними матчами.

В игре против «Рейнджерс» блеснул защитник Джон Карлссон, отметившийся сразу тремя результативными передачами, а лучший бомбардир и снайпер команды Александр Овечкин забросил очередную шайбу. Также по голу и передаче на счету нападающих Якуба Враны и Брэтта Конноли, по шайбе забросили форварды Ник Дауд и Том Уилсон.

Еще один россиянин защитник Дмитрий Орлов прервал серию из двух матчей без очков, отдав результативную передачу. Как всегда Орлов проводит на льду по 20 и более минут, А вот нападающий Евгений Кузнецов пропускал поединок из-за травмы. Также в лазарете защитник Брукс Орпик и нападающий Ти Джей Оши.

«Вашингтон» сугубо атакующая команда, забрасывающая в среднем 3,43 шайбы за матч (5-й показатель) и реализующая 27,8% большинства (4-й результат). Но в обороне и по игре в меньшинстве «Кэпиталз» идут в третьем десятке команд НХЛ.

Прогноз

Букмекеры верят в результативный матч по вполне понятным причинам. Ну а мы в таком случае прогнозируем быстрый гол с 1-й по 8-ю минуты с коэффициентом 1,81. 0