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    «Барыс» и «Динамо Москва» начнут матч быстрым голом

    «Барыс» — «Динамо Москва». Прогноз и ставки на матч КХЛ 16 ноября 2018 года

    КХЛ Барыс Динамо
    Прогноз на «Барыс» — «Динамо Москва»
    Андре Петерссон, «Барыс»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 16 ноября 2018 года казахстанский «Барыс» примет московское «Динамо». Начало матча — 16:30 мск. Прогноз на «Барыс» — «Динамо Москва».
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    «Барыс»

    В прошлом матче «Барыс» на своем льду устроил перестрелку с «Амуром», в которой уступил 5:6, прервав серию из трех побед подряд и десяти матчей с набранными очками. Из-за этого поражения «Барыс» потерял возможность подвинуть с третьего места Восточной конференции «Ак Барс» и пропустил вперед «Магнитку».

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    Слабый поединок выдали вратари «Барыса» — Доминик Храковина был заменен после трех шайб, но и Хенрик Карлссон не вошел в игру, уступив место Храковине во втором периоде. Дубль и три очка набрал форвард Андре Петерссон, шайба на счету Романа Старченко, два ассиста у защитника Даррена Дица. Отметим, что Петерссон и Старченко с 28 очками делят звание лучших бомбардиров команды. В лазарете пребывает один из лидеров нападения Брэндон Боченски.

    «Барыс» является самой атакующей командой в КХЛ, забрасывая в среднем больше всех шайб за матч — 3,54. Большинство у казахстанской команды также одно из лучших — 28,3% (3-й показатель). Но оборона, меньшинство и вратари являются проблемой астанинцев.

    «Динамо Москва»

    В прошлом поединке «Динамо» на выезде весьма сенсационно всухую разбило «Авангард» (4:0), одержав свою третью победу в последних четырех матчах, и вплотную приблизилось к зоне плей-офф Западной конференции — от 8-го места москвичей отделяет теперь всего одно очко.

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    Героем встречи с «Авангардом» стал опытнейший вратарь Александр Еременко, отразив все 35 бросков в створ, и оформив свой первый шатаут в сезоне. Дубль на счету Дмитрия Кагарлицкого, еще по шайбе забросили Иван Игумнов и Владимир Брюквин, причем для Игумнова она стала первой в сезоне. В лазарете находятся ведущие нападающие Патрик Закриссон и Максим Афиногенов.

    В последних матчах «Динамо» удалось подтянуть надежность обороны — теперь москвичи пропускают в среднем 2,63 шайбы за матч (11-й показатель), а большинство у бело-голубых одно из лучших в КХЛ — 28% реализации. Но зато в меньшинстве команда предпоследняя, пропуская в каждой третьей попытке соперника (лишь 69,5% надежности).

    Прогноз

    «Барыс» любит играть с позиции силы, любит атаковать и забивать, а после поражение от «Амура» должен просто лететь вперед с первых минут, чтобы реабилитироваться перед глазами родных болельщиков. Так что можно рискнуть с прогнозом на быстрый гол с 1-й по 9-ю минуты с коэффициентом 2,05. 0

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    Прогноз на «Барыс» — «Динамо Москва». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.05. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 16 ноября 2018 года казахстанский «Барыс» примет московское «Динамо». Начало матча — 16:30 мск.
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