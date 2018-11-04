ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ян Вертонген и Тоби АлдервейрелдАнглийская Премьер-лига: 10 лучших пар центральных защитников Андрей ВасилевскийНХЛ. Дубль Овечкина, 44 сейва Бобровского, дебютная шайба Каменева «Зенит» — «Ростов»«Зенит» получил щелчок по носу от Карпина
  • 14:18
    • Стерлинг станет самым высокооплачиваемым английским футболистом
  • 14:06
    • Полузащитник «Милана» выбыл из строя на месяц
  • 11:34
    • Уайт выступил против боксерского боя Нурмагомедов — Мэйуэзер
  • 08:29
    • «Милуоки» потерпел первое поражение в сезоне, «Кливленд» проиграл седьмой матч
  • 07:51
    • Экс-тренер «Реала» может возглавить «Спартак»
  • 00:39
    • Дубль Диаса принес «МанСити» победу над «Фулхэмом» в Кубке лиги
  • 23:44
    • Рианчо: Мне плевать, что на трибунах свистят, Глушаков будет играть
    Все новости спорта

    «Вашингтон» должен обыграть дома «Даллас»

    «Вашингтон» — «Даллас». Прогноз и ставки на матч НХЛ 4 ноября 2018 года

    НХЛ Вашингтон Кэпиталз Даллас Старз
    Прогноз на «Вашингтон» — «Даллас»
    Александр Овечкин, «Вашингтон»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 4 ноября 2018 года «Вашингтон Кэпиталз» примет «Даллас Старз». Начало матча — 02:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Даллас».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Вашингтон»

    В прошлом матче «Вашингтон» на выезде результативно проиграл «Монреалю» (4:6). «Кэпиталз» продолжают чередовать победы и поражения на протяжении шести поединков, а всего в последних десяти матчах у «Вашингтона» лишь четыре победы, из-за чего команда занимает лишь пятое место в Столичном дивизионе.

    Все прогнозы на НХЛ

    Оба вратаря «Вашингтона», и Брэйден Холтби и Финикс Копли, выглядят на старте сезона не лучшим образом. Зато отлично отыграли в матче против «Монреаля» россияне — Александр Овечкин отличился дублем, Александр Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов отдали по результативной передаче.

    Что касается других лидеров, в игре с «Канадиенс» также отметился дублем форвард Ларс Эллер, защитник Мэтт Нисканен отдал две результативные передачи, стоит отметить и голевую передачу молодого форварда Якуба Враны. В лазарете пребывает защитник Брус Орпик, по-прежнему отбывает дисквалификацию нападающий Том Уилсон.

    «Вашингтон» обладает, на данный момент, лучшей атакой в НХЛ — в среднем 3,82 заброшенные шайбы за матч и 36,1% реализации большинства. Однако все старания в атаке нивелируют слабые вратари и оборона — одни из худших в Лиге.

    «Даллас»

    В прошлом матче «Даллас» на выезде одолел «Торонто» (2:1), одержав вторую победу подряд и четвертую в последних пяти матчах. После неудач на старте сезона «Старз» постепенно поднимаются вверх, и хотя пока что занимают предпоследнее место в Центральном дивизионе, от топ-тройки их отделяет теперь всего два очка или одна победа.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 4 000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •

    В игре с «Торонто» отлично сыграл российский вратарь Антон Худобин, отразив 31 из 32 бросков в створ, причем для Худобина это был лишь третий матч в сезоне. Также нужно отметить две результативные передачи форварда Тайлера Сегина. Голами отметились нападающие Девин Шор и Джейми Бенн.

    Российский нападающий Валерий Ничушкин снов закончил поединок без очков и провел на льду 12 минут. До сих пор травмирован один из лидеров «Далласа» российский форвард Александр Радулов. Также в лазарете пребывают защитник Коннор Кэррик и нападающий Брэтт Ритчи.

    В целом у «Далласа» достаточно сбалансированная статистика, а в игре «Старз» делают акцент на оборону, пропуская в среднем лишь 2,58 шайбы за матч (6-й показатель). Единственная проблема — игра в атаке (всего 3 шайбы в среднем за матч и 19-й результат).

    Прогноз

    «Вашингтон» выглядит не лучшим образом в последних матчах, но «Кэпиталз» играли на выезде, а теперь их ждут пять поединков дома. Поэтому прогнозируем удачный старт домашней серии «Вашингтона» и победу в основное время с коэффициентом 2,11. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    3.90
  • Прогноз на матч Металлург — Йокерит
  • Сегодня в 17:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Наполи — Эмполи
  • Сегодня в 22:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 22:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Штутгарт — Айнтрахт
  • Сегодня в 22:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лилль
  • Сегодня в 22:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Аризона — Каролина
  • Завтра в 05:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Локомотив — Арсенал Тула
  • Завтра в 13:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Леганес — Атлетико
  • Завтра в 15:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Борнмут — Манчестер Юнайтед
  • Завтра в 15:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Завтра в 16:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Ак Барс
  • Завтра в 17:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Уотфорд
  • Завтра в 18:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Шахтер — Динамо
  • Завтра в 18:00
    •  6.50
  • Прогноз на матч Реал — Вальядолид
  • Завтра в 18:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Фиорентина — Рома
  • Завтра в 20:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Стивен Чжан
  • «Интер» готовится сдвинуть «Ювентус» с вершины
    • Вчера в 05:20     Фрагмент матча
  • Результат матча в Казани разочаровал обе команды
    • 02:08 30/10/2018     Неймар стал героем комиксов
  • Посторонись, Бэтмен: татуировки Неймара оживают в его новой серии комиксов
    • Вчера в 00:54
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
    Прогноз на «Вашингтон» — «Даллас». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.11. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 4 ноября 2018 года «Вашингтон Кэпиталз» примет «Даллас Старз». Начало матча — 02:00 мск.
    Тоже интересно
    Унаи Эмери Футбол Шесть месяцев с Эмери: конкурентная команда и оптимизм для фанатовЛондонский «Арсенал» возрождается после ухода Арсена Венгера Вчера в 15:420
  • 10:41
    • «Милан» планирует зимой купить Суареса
  • 14:47
    • Мугуруса, отыграв три матчбола, одолела Севастову
  • 14:33
    • Два полузащитника «Ливерпуля» не сыграют с «Арсеналом»
    «Салават Юлаев» Хоккей КХЛ. «Салават» уступил «Спартаку», «Авангард» победил «Адмирал»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 1 ноября Вчера в 23:290
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Продолжит ли ПСЖ побеждать в Лиге 1?
  • 2.29
    •
  • 13:51
    • Гарсия обыграла Соболенко и позволила Барти выйти в полуфинал «Элит Трофи»
  • 11:21
    • Голубович взял на себя вину за поражение от канадцев
  • 11:07
    • Юниорская сборная России проиграла Канаде в товарищеском матче
    Сантьяго Солари Футбол Три недели для Солари. Что ждет «Реал»?Сантьяго Солари получил шанс проявить себя у руля мадридского «Реала» — одного из лучших клубов мира Вчера в 15:300
  • 10:57
    • Эрнандес: Думаю, что ЦСКА победит «Рому»
  • 10:28
    • Экс-игрок сборной Италии возглавил «Кротоне»
  • 10:17
    • Кавани опроверг слухи о разногласиях с Мбаппе и Неймаром
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие