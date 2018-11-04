«Вашингтон» — «Даллас». Прогноз и ставки на матч НХЛ 4 ноября 2018 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 4 ноября 2018 года «Вашингтон Кэпиталз» примет «Даллас Старз». Начало матча — 02:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Даллас».

«Вашингтон»

В прошлом матче «Вашингтон» на выезде результативно проиграл «Монреалю» (4:6). «Кэпиталз» продолжают чередовать победы и поражения на протяжении шести поединков, а всего в последних десяти матчах у «Вашингтона» лишь четыре победы, из-за чего команда занимает лишь пятое место в Столичном дивизионе.

Все прогнозы на НХЛ

Оба вратаря «Вашингтона», и Брэйден Холтби и Финикс Копли, выглядят на старте сезона не лучшим образом. Зато отлично отыграли в матче против «Монреаля» россияне — Александр Овечкин отличился дублем, Александр Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов отдали по результативной передаче.

Что касается других лидеров, в игре с «Канадиенс» также отметился дублем форвард Ларс Эллер, защитник Мэтт Нисканен отдал две результативные передачи, стоит отметить и голевую передачу молодого форварда Якуба Враны. В лазарете пребывает защитник Брус Орпик, по-прежнему отбывает дисквалификацию нападающий Том Уилсон.

«Вашингтон» обладает, на данный момент, лучшей атакой в НХЛ — в среднем 3,82 заброшенные шайбы за матч и 36,1% реализации большинства. Однако все старания в атаке нивелируют слабые вратари и оборона — одни из худших в Лиге.

«Даллас»

В прошлом матче «Даллас» на выезде одолел «Торонто» (2:1), одержав вторую победу подряд и четвертую в последних пяти матчах. После неудач на старте сезона «Старз» постепенно поднимаются вверх, и хотя пока что занимают предпоследнее место в Центральном дивизионе, от топ-тройки их отделяет теперь всего два очка или одна победа.

В игре с «Торонто» отлично сыграл российский вратарь Антон Худобин, отразив 31 из 32 бросков в створ, причем для Худобина это был лишь третий матч в сезоне. Также нужно отметить две результативные передачи форварда Тайлера Сегина. Голами отметились нападающие Девин Шор и Джейми Бенн.

Российский нападающий Валерий Ничушкин снов закончил поединок без очков и провел на льду 12 минут. До сих пор травмирован один из лидеров «Далласа» российский форвард Александр Радулов. Также в лазарете пребывают защитник Коннор Кэррик и нападающий Брэтт Ритчи.

В целом у «Далласа» достаточно сбалансированная статистика, а в игре «Старз» делают акцент на оборону, пропуская в среднем лишь 2,58 шайбы за матч (6-й показатель). Единственная проблема — игра в атаке (всего 3 шайбы в среднем за матч и 19-й результат).

Прогноз

«Вашингтон» выглядит не лучшим образом в последних матчах, но «Кэпиталз» играли на выезде, а теперь их ждут пять поединков дома. Поэтому прогнозируем удачный старт домашней серии «Вашингтона» и победу в основное время с коэффициентом 2,11. 0