«Автомобилист» — «Йокерит». Прогноз и ставки на матч КХЛ 31 октября 2018 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 31 октября 2018 года екатеринбургский «Автомобилист» примет финский «Йокерит». Начало матча — 16:00 мск. Прогноз на «Автомобилист» — «Йокерит».

«Автомобилист»

В прошлом поединке «Автомобилист» дома в овертайме дожал «Спартак» (2:1), одержав свою четвертую победу подряд и 22-ю в 23-х матчах со старта сезона. Клуб из Екатеринбурга продолжает лидировать как в общей таблице КХЛ, опережая на 8 очков ЦСКА, так и в Восточной конференции, где ближайшие преследователи из «Авангарда» отстают уже на 10 баллов.

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В игре со «Спартаком» очередной отличный матч провел вратарь Якуб Коварж, отразив 30 из 31 бросков. Голами отличились нападающий Стефан Да Коста и защитник Андрей Василевский, при этом именно шайба Василевского (лишь вторая в сезоне) стала победной в игре. Две результативные передачи на счету одного из лидеров атаки Анатолия Голышева. В лазарете находятся четыре форварда — Илья Крикунов, Александр Кучерявенко, Виталий Попов и Евгений Чесалин.

У «Автомобилиста» сложно найти слабые стороны — команда много забивает, мало пропускает и реализует каждую третью попытку в большинстве. По всем показателям екатеринбургцы входят в топ-3 КХЛ. Лишь меньшинство чуть «слабее» — 85,7% надежности и 5-й показатель.

«Йокерит»

В прошлом матче «Йокерит» дома обыграл «Северсталь» (3:2), одержав свою пятую победу подряд и восьмую в последних десяти поединках. На данный момент финны занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, уступая лишь ЦСКА и СКА. Но у «Йокерита» одна игра в запасе, и в случае победы именно финны выйдут на первое место.

Героем матча с «Северсталью» стал датский нападающий Никлас Йенсен, который забросил две шайбы, в том числе победную. Он же, вместе с Сакари Манниненом, является лучшим бомбардиром команды. Также нужно отметить две результативные передачи канадского защитника Алекса Гранта и 11-ю в сезоне шайбу лучшего снайпера Джона Нормана. В лазарете пребывают защитник Эемели Расанен и нападающий Петер Регин.

«Йокерит» выделяется своей длинной скамейкой запасных, ровным составом и лучшей в КХЛ атакой. В среднем за игру финны забрасывают 3,86 шайбы и реализуют более чем треть попыток в большинстве (35,9%). Но в плане обороны результаты похуже — 2,38 пропущенные шайбы в среднем за матч (9-е место) и 82,4% надежности в меньшинстве (12-й результат).

Прогноз

Прогнозировать победу одной из команд в таком матче невероятно сложно. Но «Автомобилист» играет дома и у него более сбалансированная игра. Так что рискнем спрогнозировать победу «Автомобилиста» в матче с коэффициентом 1,70. 0