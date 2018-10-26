«Йокерит» — «Спартак». Прогноз и ставки на матч КХЛ 26 октября 2018 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 26 октября 2018 года финский «Йокерит» примет московский «Спартак». Начало матча — 18:30 мск. Прогноз на «Йокерит» — «Спартак».

«Йокерит»

В прошлом поединке «Йокерит» дома уверенно разбил «Динамо Рига» (7:3), одержав свою третью победу подряд и седьмую в последних десяти матчах. За этот же период финская команда лишь раз не набрала очки, уверенно идя в тройке лидеров Западной конференции.

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Героями поединка с «Динамо» стали нападающий Сакари Маннинен, оформивший дубль и набравший четыре очка. Также дубль и три очка на счету форварда Никласа Йенсена, а защитник Сами Леписто умудрился оформить ассистентский покер. Нападающий Марко Анттила записал себе в актив гол+пас. В списке травмированных находятся защитник Эемели Расанен и нападающий Петер Регин, но скамейка запасных у финнов более чем внушительная.

«Йокерит» сугубо атакующая команда. Причем лучшая в этом плане в КХЛ. В среднем за матч команда забрасывает 3,89 шайб и реализует 36,2% большинства — абсолютно лучшие показатели в Лиге. Но вот оборона заметно слабее (в среднем 2,37 пропущенных шайб за игру), а меньшинство и вовсе слабое как для лидера — лишь 81,9% надежности и 12-й результат

«Спартак»

В прошлом матче «Спартак» дома одержал победу в московском дерби над «Динамо» (4:2). Эта победа стала для красно-белых второй подряд после двух подряд поражений. Но в целом в последних десяти матчах «Спартак» выиграл лишь четыре раза, и теперь москвичей ждет затяжная пятиматчевая выездная серия.

Результат матча с «Динамо» сделали две первые пятерки и вратарь Юлиус Гудачек, отразивший 28 из 30 бросков в створ. Никита Филатов оформил гол+пас, Александр Хохлачев, Каспарс Даугавиньш и защитник Андрей Кутейкин забросили по шайбе. Из лидеров лишь форвард Робин Ганзл остался без очков.

В последних матчах «Спартак» улучшил статистику заброшенных шайб, но в целом нападение не самая сильная сторона москвичей. Козырь красно-белых — их оборона. И по количеству пропущенных шайб (в среднем 2,33 за матч) и по надежности меньшинства (83,8%) «Спартак» занимает 9-е место в КХЛ.

Прогноз

Букмекеры почти не сомневаются в победе «Йокерита», а ставить на «Спартак» слишком рискованно. Но учитывая хорошую атаку финнов и тот факт, что москвичи в последних поединках тоже играют достаточно результативно, можно прогнозировать тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,69. 0