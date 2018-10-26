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    «Чикаго» должно продлить победную серию в игре с «Рейнджерс»

    «Чикаго» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки на матч НХЛ 26 октября 2018 года

    НХЛ Чикаго Блэкхоукс Нью-Йорк Рейнджерс
    Прогноз на «Чикаго» — «Рейнджерс»
    Артем Анисимов, «Чикаго»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 26 октября 2018 года «Чикаго Блэкхокс» примет «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало матча — 03:30 мск. Прогноз на «Чикаго» — «Рейнджерс».
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    «Чикаго»

    В прошлом поединке «Чикаго» на родном льду обыграл «Анахайм» (3:1), одержав свою пятую победу в девяти матчах со старта регулярного чемпионата и вторую в последних трех поединках. «Блэкхокс» поднялись на четвертое место в Западной конференции и в своем дивизионе.

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    В игре с «Анахаймом» удачно проявило себя второе звено атаки — Брэндон Саад оформил дубль, забросив первые шайбы в сезоне, еще одна шайба на счету Патрика Кэйна, а вот российский форвард Артем Анисимов остался без очков — сейчас на его счету лишь 3 (1+2) очка в девяти играх. Хорошо проявил себя вратарь Кори Кроуфорд, отразив 24 из 25 бросков. Травмирован защитник Коннор Мерфи, под вопросом участие в поединке защитника Густава Форслинга.

    Самая сильная сторона в игре «Чикаго» на данный момент, это игра в атаке. В среднем за поединок «Блэкхокс» забрасывают 3,67 шайб (6-й результат в НХЛ). Но при этом у «Ястребов» очень слабые спецбригады и оборона.

    «Рейнджерс»

    В прошлом матче «Рейнджерс» на своем льду разобрался с «Флоридой» (5:2), прервав серию из двух поражений подряд. Более того, команда из Нью-Йорка одержала лишь третью победу в девяти матчах со старта сезона и первую в основное время.

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    Героем матча стал нападающий Мика Зибанеджад, который забросил две шайбы и набрал четыре очка. Огромный вклад в победу внес российский вратарь Александр Георгиев, одержавший свою первую победу в сезоне, отразив 36 из 38 бросков в створ. Хороший поединок удался форварду Матсу Зукарелло (дубль), а вот российские нападающие Павел Бучневич и Владислав Наместников обошлись без очков. В лазарете пребывают защитник Фредрик Клаэссон, нападающие Мэтт Белески и Кристоваль Ньевес.

    Относительно неплохо «Рейнджерс» выглядят в большинстве, реализуя 23,3% своих попыток (15-й результат в НХЛ), но в остальном результаты команды достаточно слабые, а хуже всего обстоят дела с атакующей линией — лишь 2,56 заброшенные шайбы в среднем за матч и 25-й результат.

    Прогноз

    «Чикаго» считается фаворитом поединка, и мы также не будем спорить с букмекерами, прогнозируя победу «Блэкхокс» в основное время с коэффициентом 1,89. 0

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    Прогноз на «Чикаго» — «Рейнджерс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.89. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 26 октября 2018 года «Чикаго Блэкхокс» примет «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало матча — 03:30 мск.
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