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    «Вашингтон» и «Флорида» могут порадовать результативным поединком

    «Вашингтон» — «Флорида». Прогноз и ставки на матч НХЛ 20 октября 2018 года

    НХЛ Вашингтон Кэпиталз Флорида Пантерз
    Прогноз на «Вашингтон» — «Флорида»
    Александр Овечкин, «Вашингтон»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 20 октября 2018 года «Вашингтон Кэпиталз» примет «Флориду Пантерз». Начало матча — 02:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Флорида».
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    «Вашингтон»

    В прошлом поединке «Вашингтон» на выезде в овертайме дожал «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3), прервав серию из двух поражений подряд. Всего со старта сезона действующие обладатели Кубка Стэнли взяли три победы в шести поединках.

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    Героем встречи с «Рейнджерс» стали российский нападающий Александр Овечкин, оформивший дубль, и защитник Джон Карлсон, на счету которого гол и две результативные передачи. Также стоит отметить форварда Никласа Бэкстрема, отдавшего два ассиста. У российского форварда Евгений Кузнецова результативная передача, защитник Дмитрий Орлов очков не набирал. Из-за дисквалификации по-прежнему не может помочь команде нападающий Том Уилсон.

    Сила «Вашингтона» — это его атака. В среднем за игру «Кэпиталз» забивают ровно четыре шайбы — это пятый результат во всей НХЛ на данный момент. Большинство и вовсе второе в Лиге с показателем 39,1% реализации. Но вот игра в обороне и меньшинство сильно хромают.

    «Флорида»

    В прошлом поединке «Флорида» на выезде в серии буллитов проиграла «Филадельфии» (5:6), потерпев свое четвертое поражение в четырех стартовых матчах. «Пантерз» остаются одной из лишь двух команд в НХЛ, которые пока не знали побед (вторая — «Детройт»).

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    В игре с «Филадельфией» дублем отметился форвард Фрэнк Ватрано. Российский нападающий Евгений Дадонов забросил вторую шайбу в сезоне, защитник Богдан Киселевич отдал первую результативную передачу, нападающий Максим Мамин очков не набирал. В лазарете команды пребывают вратарь Роберто Люонго и нападающий Мичил Хэйли. Под вопросом участие в поединке нападающего Дерека Маккензи, дисквалифицирован защитник Майкл Мэтсон.

    Единственный показатель, по которому «Флорида» входит в топ-10 команд НХЛ — это игра на точке вбрасываний (52%). В остальном результаты статистики отвечают результатам команды — третье с конца большинство (всего 6,7% реализации), слабая оборона и атака.

    Прогноз

    Учитывая, что обе команды играют результативно в последних поединках, есть смысл присмотреться к ставке на тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,78. 0

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    Прогноз на «Вашингтон» — «Флорида». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 20 октября 2018 года «Вашингтон Кэпиталз» примет «Флориду Пантерз». Начало матча — 02:00 мск.
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