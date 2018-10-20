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    «Спартак» и «Слован» начнут матч осторожно и без быстрых голов

    «Спартак» — «Слован». Прогноз и ставки на матч КХЛ 20 октября 2018 года

    КХЛ Спартак Слован
    Прогноз на «Спартак» — «Слован»
    «Спартак» Москва
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 20 октября 2018 года московский «Спартак» примет словацкий «Слован». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Спартак» — «Слован».
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    «Спартак»

    В прошлом поединке «Спартак» дома проиграл рижскому «Динамо» (2:3), и потерпел свое второе поражение подряд. Более того, в последних шести матчах москвичи выиграли лишь один раз, и от вылета из зоны плей-офф их спасают только плохие результаты соперников.

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    В игре с «Динамо» свою первую шайбу в сезоне забросил защитник Евгений Кулик, еще один гол записал на свой счет нападающий Вячеслав Лещенко, а вот лидеры команды промолчали — среди них Каспарс Даугавиньш, Александр Хохлачев, Робин Ганзл, Андрей Кутейкин и другие. Лазарет «Спартака» пуст.

    «Спартак» делает ставку на оборону, входя в топ-10 команд КХЛ по пропущенным шайбам (2,42 в среднем за игру) и по игре в меньшинстве (83,3% надежности). Но атака у москвичей оставляет желать лучшего, а большинство и вовсе одно из худших в Лиге — всего 15,1% реализации (20-й результат).

    «Слован»

    В прошлом поединке «Слован» завершил трехматчевую домашнюю серию победой над «Амуром» (2:1). В общей сложности клуб из Братиславы не знает поражений пять матчей подряд, что помогло словацкой команде подняться на 8-е место Западной конференции — то есть, в зону плей-офф.

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    Героем прошлого поединка стал вратарь Якуб Штепанек, отразивший 32 из 33 бросков «Амура». По шайбе забросили нападающие Матус Сукел и Рудольф Червены. Среди лидеров нужно также выделить Джеффа Таффе, Михала Ржепика, защитников Эрика Гелинаса и Михала Серсена. Лазарет «Слована» пуст.

    Несмотря на серию побед, статистические результаты «Слована» по-прежнему слабые из-за ряда поражений на старте сезона. Поэтому отметим положительную динамику в атаке в последних пяти матчах — 15 заброшенных шайб. Также неплохо выглядит большинство, но при этом «Слован» постоянно и многовато пропускает.

    Прогноз

    «Слован» на ходу, но на выезде команда играет не лучшим образом. «Спартак» же будет настроен на победу, но при этом вряд ли свернет со своего оборонительного курса игры. Так что на старте игры можно ожидать осторожных действий команд — ставим на время первого гола с 11-й по 60-ю минуты с коэффициентом 1,99. 0

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    Прогноз на «Спартак» — «Слован». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.99. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 20 октября 2018 года московский «Спартак» примет словацкий «Слован». Начало матча — 17:00 мск.
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