«Торонто» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки на матч НХЛ 16 октября 2018 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 16 октября 2018 года «Торонто Мэйпл Лифс» примет «Лос-Анджелес Кингз». Начало матча — 02:30 мск. Прогноз на «Торонто» — «Лос-Анджелес».

«Торонто»

В прошлом поединке «Торонто» на выезде обыграл «Вашингтон» (4:2), одержав четвертую подряд победу. «Мэйпл Лифс» мощно начали регулярку, выиграв пять из шести поединков, и уверенно возглавляют Атлантический дивизион.

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Лидером команды является нападающий Остон Мэттьюз, набравший уже 14 (10+4) очков. В прошлой игре он также помог команде обыграть «Кэпиталз», заработав гол+пас, и такой же показатель у его партнера по звену Каспари Капанена. Стоит отметить также передачи защитника Джейка Гардинера, а вот вратарь Фредерик Андерсен пока далек от своей оптимальной формы. Что касается россиян, защитник Никита Зайцев проводит на льду больше всего времени (в среднем 22:35 минут за игру), и отдал одну передачу, а вот защитник Игорь Ожиганов пока без очков в четырех играх. В лазарете пребывает нападающий Натан Хортон, пропустит игру по личным причинам форвард Уильям Нюландер.

Главная сила «Торонто» — это атака. Мэттьюз и компания забивают в среднем 4,83 шайбы за матч и реализуют 47,1% большинства — сумасшедшие показатели. Правда, пропускают «Лифс» тоже много — в среднем 3,67 за матч (23-й результат).

«Лос-Анджелес»

В прошлом поединке «Лос-Анджелес» на выезде был разгромлен «Оттавой» (1:5), потерпев свое треть поражение в пяти стартовых поединках. Пока что «Кингз» лишь 9-е в Западной конференции, но плотность в турнирной таблице высокая, так как это лишь старт сезона. Одна –две победы могут поднять «Лос-Анджелес» ближе к лидерам.

Подписание россиянина Ильи Ковальчука не стало панацеей для «Кингз». В пяти играх форвард забросил лишь одну шайбу и отдал две передачи. Но и в целом лидеры нападения команды Алекс Яффало и Тайлер Тоффоли набрали на данный момент всего по четыре очка, Анже Копитар забросил всего две шайбы. В списке травмированных основной вратарь Джонатан Куик, нападающие Джонни Бродзински и Дастин Браун.

Как мы уже отмечали, статистические показатели «Кингз» в атаке просто ужасны — всего 2,2 заброшенные шайбы в среднем за игру и ни одного реализованного большинства за пять поединков. Традиционно, в обороне «Лос-Анджелес» выглядит увереннее — в среднем 2,4 пропущенные шайбы за игру (7-й результат в НХЛ), но меньшинство тоже хромает с показателем 73,3% надежности (22-е место).

Прогноз

2.11 Прогноз: Время первого гола 10-60 мин. Сделать ставку!

Встреча «Торонто» и «Лос-Анджелеса» — это встреча команд-противоположностей. Предсказать результат непросто, но можно рискнуть со ставкой на время первого гола с 10-й по 60-ю минуты с коэффициентом 2,11. «Кингз» на выезде будут сушить игру, а «Торонто» вначале поединка вряд ли понесется без оглядки на чужие ворота. 0