«Авангард» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч КХЛ 7 октября

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 7 октября омский «Авангард» примет московский ЦСКА. Начало матча — 16:00 мск. Прогноз на «Авангард» — ЦСКА.

«Авангард»

В прошлом поединке «Авангард» дома разобрался с «Динамо Рига» (5:2), одержав свою восьмую победу подряд, и вторую кряду разгромную (11:2 в двух играх). «Авангард» продолжает преследовать «Автомобилист» в турнирной таблице Востока, отставая от лидера на два очка — как раз на одну победу.

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В последних поединках разыгрался защитник Максим Чудинов, который в двух матчах набрал уже 5 (2+3) очков. Отлично показывает себя вратарь Игорь Бобков, заменяя Кари Рамо. Как всегда на высоте Илья Михеев, Евгений Медведев и Сергей Широков. В списке травмированных вратарь Кари Рамо, защитники Максим Березин и Никита Пивцакин.

Главная сила «Авангарда» в его обороне и хорошем балансе линий. Так, у омичей лучшее в лиге меньшинство (90,9% надежности), третья в КХЛ оборона (всего 1,43 пропущенных шайб в среднем за поединок) и четвертая атака (3,71 заброшенные шайбы в среднем за матч). Единственная проблема — результативность в большинстве — всего 19% реализации и только 16-е место.

ЦСКА

В прошлом поединке ЦСКА на выезде не без проблем справился с главным аутсайдером сезона «Сибирью» (2:0). Но в целом победа вышла фирменной для армейцев и восьмой подряд. Сейчас ЦСКА лидирует в Западной конференции, и в последних восьми матчах пропустил всего восемь шайб при трех сухих победах.

Лидеры команды, безусловно, нападающие Кирилл Капризов и Михаил Григоренко, но в игре с «Сибирью» очков они не набирали — результат сделали голы Павла Карнаухова и Максима Шалунова. Хорошо выглядит защитник Никита Нестеров и нападающий Линден Вэй. Лазарет армейцев пуст.

ЦСКА — это команда обороны. Меньше чем московские армейцы не пропускает в КХЛ никто (всего 1,29 шайбы в среднем за игру). А вот что касается игры в атаке, здесь есть проблемы — лишь 13-е место при показателе 2,36 заброшенных шайб за поединок — для лидера это совсем немного. Спецбригады также оставляют желать лучшего — 25% реализации большинства и 85,7% нейтрализации меньшинства (оба показателя 8-е в Лиге).

Прогноз

Обе команды сильнее выглядят при обороне своих ворот. Кроме того, встречи лидеров зачастую всегда начинаются с разведки возможностей друг друга. Так что есть смысл присмотреться к ставке на время первой заброшенной шайбы с 12-й по 60-й минуты с коэффициентом 1,80. 0