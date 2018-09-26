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    «Витязь» и «Барыс» могут подарить результативный поединок

    «Витязь» — «Барыс». Прогноз и ставки на матч КХЛ 26 сентября

    КХЛ Витязь Барыс
    Прогноз на «Витязь» — «Барыс»
    Кэвин Даллмэн
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 26 сентября подольский «Витязь» примет астанинский «Барыс». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Витязь» — «Барыс».
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    «Витязь»

    В прошлом матче «Витязь» на выезде проиграл «Северстали» (1:2), потерпев свое третье поражение подряд (все — на выезде). Это также четвертое поражение подольской команды в пяти последних играх, но впереди у «Витязя» четыре домашних игры, где можно и нужно брать очки.

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    Лидеры «Витязя» — это его легионеры. Вернулся из-за океана нападающий Миро Аалтонен, и с 10-ю очками возглавляет список бомбардиров. Также результативную игру демонстрируют Марек Гривик и защитник Войцех Мозик. А вот вратарь Йони Ортио надежностью не блещет, впрочем, как и вся оборона «Витязя». Лазарет команды пуст.

    Серия неудач в последних играх существенно осадила позиции «Витязя». Хотя подопечные Валерия Белова все еще идут в зоне плей-офф Западной конференции, их статистические показатели крайне низкие. Лишь по заброшенным шайбам результат более-менее неплохой — 2,5 в среднем за игру и 11-е место. Зато по пропущенным и по игре в меньшинстве «Витязь» пасет задних в КХЛ.

    «Барыс»

    В прошлом поединке «Барыс» на выезде в овертайме дожал московское «Динамо» (3:2), прервав серию из двух подряд поражений. Казахстанцы в девяти сыгранных матчах одержали лишь четыре победы, но в пяти поражениях лишь дважды проиграли в основное время.

    Как и в прошлые годы, лидирующие позиции в команде занимают легионеры — Майк Фрэттин в прошлом матче забросил победную шайбу и возглавляет вместе с местным исполнителем Романом Старченко список бомбардиров команды (по 11 очков). На ведущих ролях также защитники Даррен Диц, Кэвин Даллмэн, Брэндон Боченски, Патрис Кормье и другие. Главная проблема — вратарская линия. Ни Доминик Храковина, ни Хенрик Карлссон, ни Сергей Кудрявцев надежностью не блещут. Интересно, что все трое успели сыграть по несколько матчей и поменять друг друга.

    «Барыс» на данный момент показывает уникальные результаты. У команды из Астаны одна из лучших линий атаки в КХЛ — в среднем 3,89 заброшенные шайбы за матч (2-е место в лиге), и 35% реализации большинства (3-е место). С другой стороны, вратари и оборона одни из худших в КХЛ — в среднем 3,67 пропущенные шайбы за игру (3-е место с конца) и лишь 62,9% надежности в меньшинстве (второй худший результат).

    Прогноз

    Хотя в последних матчах команды сыграли не очень результативно, но до этого регулярно выдавали поединки с 6-7 голами в основное время. Учитывая, что и «Витязь» и «Барыс» славятся хорошей атакой и крайне слабой обороной, можно рискнуть со ставкой на тотал больше 5,5 с коэффициентом 2,11. 0

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    Прогноз на «Витязь» — «Барыс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.11. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 26 сентября подольский «Витязь» примет астанинский «Барыс». Начало матча — 19:30 мск.
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