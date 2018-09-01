СКА — «Ак Барс». Прогноз и ставки на матч-открытие регулярного чемпионата КХЛ 1 сентября

В матче-открытии регулярного чемпионата КХЛ 2018/2019 1 сентября питерский СКА примет казанский «Ак Барс». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на СКА — «Ак Барс».

СКА

Новый сезон КХЛ вступает в силу, и традиционно в первом матче сезона сыграют обладатель Кубка Гагарина и победитель регулярного чемпионата. В общем, СКА считался главным фаворитом как раз на оба титула, но взял менее престижный — регулярку. Так что предстоящий поединок с «Ак Барсом» это шанс на небольшую сатисфакцию перед болельщиками.

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Летом СКА существенно обновился. Команду покинул основной вратарь Микко Коскинен, защитник Егор Яковлев, вернулся в НХЛ Илья Ковальчук, в Норвегию ветеран Патрик Торесен, а Вадим Шипачев отправился в «Динамо Москва». Правда, двое последних и так должны были уходить. Им на смену пришел целый ряд новичков, среди которых можно выделить вратаря «Кунь Луня» Магнуса Хэллберга, вернувшихся из-за океана защитника Ярослава Дыбленко и нападающего Наиля Якупова. Но главное, вместо Олега Знарка команду теперь возглавляет Илья Воробьев.

В прошлом сезоне СКА выделялся сильнейшей в лиге атакой, но с потерей Ковальчука она в любом случае потеряет в силе. Хотя остались Павел Дацюк и Никита Гусев, должны прибавить Александр Барабанов, Николай Прохоркин, определенные надежды связывают с новичками — Олегом Ли и Алексеем Бывальцевым. Состав СКА если и ослабел, то ненамного, однако смена тренера может повлечь изменения в игре команды.

«Ак Барс»

В прошлом сезоне «Ак Барс» стал автором главой сенсации, победив в финале Кубка Гагарина московский ЦСКА. Вылет СКА в борьбе с москвичами, возможно, облегчил задачу казанцам, которые в лице ЦСКА получили менее разнообразного в плане атаки соперника, а в обороне у команды Зинетулы Билялетдинова проблем никогда не было.

В межсезонье «Ак Барс» сохранил основной костяк команды. Из потерь можно назвать разве что двух защитников — Атте Охтамаа («Кярпят») и Василия Токранова (СКА), но им на смену пришли два не менее сильных исполнителя — вернулся из-за океана Андрей Педан, не сумевший пробиться в основной состав «Питтсбурга», и также был подписан опытный канадский «домосед» Пол Постма из системы «Бостона».

Главное что удалось «Ак Барсу» — сохранить лидеров. Эмиль Гарипов, Андрей Марков, Владимир Ткачев, Александр Бурмистров, Джастин Азеведо, Данис Зарипов остались в команде. Не стоит ждать больших изменений и в тактике, которая всегда строилась на надежной обороне.

Прогноз

Это первый официальный матч сезона, так что прогнозировать исход событий не так просто. «Ак Барс» почти не изменился, сохранил лидеров и продолжает эволюционировать под руководством того же тренерского штаба. У СКА, наоборот, есть несколько важных потерь и новый наставник, а значит армейцам нужно время на перестройку. Так что можно присмотреться к ставке на победу «Ак Барса» в матче с коэффициентом 2,11. 0