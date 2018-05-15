Финляндия — США. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 15 мая

Финляндия

В прошлом поединке Финляндия снова умудрилась стать соавтором сенсации, проиграв в овертайме сборной Германии (2:3). Напомним, ранее финны уступили Дании (3:4), но затем неожиданно крупно разбили Канаду (5:1).

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Не самый лучший матч получился у вратаря Вилле Хуссо, который пропустил две шайбы всего с 15 бросков в створ. Но нужно отметить шестую шайбу на турнире Себастьяна Ахо. Нападающий «Каролины» отличился в большинстве за две минуты до конца третьего периода, и тем самым спас Финляндию от поражения в основное время. Теперь вместе с Кэмом Аткинсоном из сборной США Ахо делит первое место в списке снайперов чемпионата мира, и идет на втором месте в списке бомбардиров, уступая лишь Патрику Кэйну из США.

Главная проблема Финляндии – нестабильность и недооценка соперников. В трех последних поединках финны дважды проиграли более слабым противникам, но сумели вчистую разбить Канаду. У финнов хорошая атака и почти идеальное большинство, но есть проблемы с игрой в обороне.

США

США в прошлом поединке уничтожили Норвегию (9:3) и уверенно лидируют в группе «В» чемпионата мира. США вместе со Швецией остаются единственными командами, не потерпевшими ни одного поражения. А для того чтобы остаться на первом месте, американцам достаточно взять одно очко в игре с Финляндией.

Главной силой команды является ее атакующая линия во главе с Патриком Кэйном из «Чикаго», который с 15 очками возглавляет гонку бомбардиров турнира. Его напарник по звену Кэм Аткинсон лидирует в списке снайперов. Также результативный хоккей демонстрируют Джонни Гудро, Алекс Дебринкет и Дилан Ларкин. Первый номер сборной голкипер Кит Кинкэйд отражает в среднем 94,31% бросков при коэффициенте надежности 1,47 шайб за матч – это второй результат после финна Харри Сятери, но Кинкэйд сыграл на 106 минут больше.

Как мы уже сказали, США сильны своей атакой. На данный момент американцы забросили 37 шайб в шести матчах. Ближайшие преследовали – как раз сборная Финляндии с 32 голами. Пропускают США чуть больше других лидеров турнира, но также входят в топ-4 сборных, а кроме того, вышли на первое место в реализации большинства с показателем почти 42% — 13 шайб из 31 попытки.

Прогноз

2,15ТБ 5,5

Учитывая, что в этом матче встретятся две сборные с лучшими атакующими линиями турнира, можно присмотреться к ставке на тотал больше 5,5 с коэффициентом 2,15.

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