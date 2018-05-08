ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Сумеет ли «Питтсбург» сравнять счет в серии с «Вашингтоном»?

    «Питтсбург» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 8 мая

    НХЛ Питтсбург Пингвинз Вашингтон Кэпиталз
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Александр Овечкин и Евгений Кузнецов
    Александр Овечкин и Евгений Кузнецов
    nhl.com
    В рамках игрового дня плей-офф НХЛ 8 мая «Питтсбург Пингвинз» примет «Вашингтон Кэпиталз». Начало матча – 02:00 мск. Прогноз на «Питтсбург» — «Вашингтон».

    «Питтсбург»

    В прошлом матче «Питтсбург» на выезде проиграл «Вашингтону» (3:6). Счет в серии стал 3:2 в пользу «Кэпиталз», а «Пингвинз» оказались в шаге от вылета из плей-офф. Но следующий шестой матч соперники сыграют на льду «Питтсбурга».

    Все прогнозы на НХЛ

    Не лучший поединок провел вратарь «Питтсбурга» Мэтт Мюррей, который отразил 26 из 30 бросков в створ – еще два гола «Пингвины» пропустили в пустые ворота. При этом все три шайбы команды забросили три разных пятерки – голы на счету нападающих Патрика Хорнквиста, Сидни Кросби и защитника Джейми Олексяка. Российский нападающий Евгений Малкин отдал результативную передачу.

    Интересно, что «Питтсбург» переиграл «Вашингтона» по всем статистическим показателям, хотя преимущество подопечных Майка Салливана было и не очень существенным. Счет не в полной мере отражает равную борьбу на льду.

    «Вашингтон»

    «Вашингтон» выполнил свою главную задачу – взял победу на своем льду в пятом матче, повел в серии, и теперь едет в Питтсбург с надеждой закончить серию в шести поединках. В крайнем случае решающий седьмой матч снова пройдет на льду «Кэпиталз».

    Ближайшие события

    Героем поединка стал российский нападающий Евгений Кузнецов, который набрал три очка за матч. На его счету третья шайба и две результативные передачи. Также гол и две передачи на счету форварда Якуба Враны, забросили по голу и два его партнера по третьей тройке – Ларс Эллер и Бретт Коннолли. Гол+пас на счету Ти Джея Оши. Российский нападающий Александр Овечкин отметился результативной передачей, а защитник Дмитрий Орлов набрал полезность «+2».

    Главным фактором успеха стала хорошая игра голкипера Брэйдена Холтби, который отразил 36 из 39 бросков в створ. При этом «Вашингтон» показал очень сильную игру в атаке – нападение «Кэпиталз» в этот раз оказалось эффективнее.

    Прогноз

    1,90Победа «Питтсбурга» в основное время

    Несмотря на победу «Вашингтона», игра соперников снова была равной. Серия переезжает в Питтсбург, где «Пингвинз» будут иметь преимущество своего льда. Рекомендуем ставку на победу «Питтсбурга» в основное время с коэффициентом 1,90.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
    Пятый матч «Вашингтона» и «Питтсбурга» может закончиться овертаймом«Вашингтон» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 6 мая
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Эль-Классико без особой мотивации
  • 4,02
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Флойд Мейвезер нокаутировал Конора МакгрегораОбогатился и спас бокс. Мейвезер победил МакгрегораБой века — в обзоре зарубежных СМИ«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаФлойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояФлойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояЭкс-чемпион из США в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший одержал победу нокаутом над чемпионом UFC ирландцем Конором МакгрегоромКриштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФАРоссияне завершили борьбу на турниреЧуда не случилось. Россия без медалей МЧМПоражение команды Валерия Брагина в четвертьфинале МЧМ — в обзоре СМИДжастин Гэтлин и Усэйн БолтДобегался. Болт ушел проигравшимБолт проиграл. Как это вообще возможно?
    Комментарии
    Подробный разбор
  • «Золотой» гол Эдера. «Локомотив» оформил первое чемпионство за 14 лет
  • Реакция СМИ на победу «железнодорожников» над «Зенитом»
    •
  • Отдали титул, но вышли в Лигу чемпионов. «Спартак» победил команду Карпина
  • СМИ – победе «красно-белых» над «Ростовом»
    •
  • «Реал» нацелен огорчить «Барселону» в последнем «Класико» Иньесты
  • Превью особенного «Эль Класико» «Барселона» — «Реал»
    •
  • Шанс впечатлить Моуринью
  • Разбор игры шести футболистов «МЮ», которые получили шанс обосновать свои претензии на попадание основной состав
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 2 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов