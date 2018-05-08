«Питтсбург» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 8 мая

«Питтсбург»

В прошлом матче «Питтсбург» на выезде проиграл «Вашингтону» (3:6). Счет в серии стал 3:2 в пользу «Кэпиталз», а «Пингвинз» оказались в шаге от вылета из плей-офф. Но следующий шестой матч соперники сыграют на льду «Питтсбурга».

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Не лучший поединок провел вратарь «Питтсбурга» Мэтт Мюррей, который отразил 26 из 30 бросков в створ – еще два гола «Пингвины» пропустили в пустые ворота. При этом все три шайбы команды забросили три разных пятерки – голы на счету нападающих Патрика Хорнквиста, Сидни Кросби и защитника Джейми Олексяка. Российский нападающий Евгений Малкин отдал результативную передачу.

Интересно, что «Питтсбург» переиграл «Вашингтона» по всем статистическим показателям, хотя преимущество подопечных Майка Салливана было и не очень существенным. Счет не в полной мере отражает равную борьбу на льду.

«Вашингтон»

«Вашингтон» выполнил свою главную задачу – взял победу на своем льду в пятом матче, повел в серии, и теперь едет в Питтсбург с надеждой закончить серию в шести поединках. В крайнем случае решающий седьмой матч снова пройдет на льду «Кэпиталз».

Героем поединка стал российский нападающий Евгений Кузнецов, который набрал три очка за матч. На его счету третья шайба и две результативные передачи. Также гол и две передачи на счету форварда Якуба Враны, забросили по голу и два его партнера по третьей тройке – Ларс Эллер и Бретт Коннолли. Гол+пас на счету Ти Джея Оши. Российский нападающий Александр Овечкин отметился результативной передачей, а защитник Дмитрий Орлов набрал полезность «+2».

Главным фактором успеха стала хорошая игра голкипера Брэйдена Холтби, который отразил 36 из 39 бросков в створ. При этом «Вашингтон» показал очень сильную игру в атаке – нападение «Кэпиталз» в этот раз оказалось эффективнее.

Прогноз

1,90Победа «Питтсбурга» в основное время

Несмотря на победу «Вашингтона», игра соперников снова была равной. Серия переезжает в Питтсбург, где «Пингвинз» будут иметь преимущество своего льда. Рекомендуем ставку на победу «Питтсбурга» в основное время с коэффициентом 1,90.

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