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    В пятом матче «Нэшвилла» и «Виннипега» не стоит ждать резвого старта

    «Нэшвилл» — «Виннипег». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 6 мая

    НХЛ Нэшвилл Предаторз Виннипег Джетс
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    В пятом матче «Нэшвилла» и «Виннипега» не стоит ждать резвого старта
    NHL.com
    В рамках игрового дня плей-офф НХЛ 6 мая «Нэшвилл Предаторз» примет «Виннипег Джетс». Начало матча – 04:30 мск. Прогноз на «Нэшвилл» — «Виннипег».

    «Нэшвилл»

    В прошлом матче «Нэшвилл» на выезде минимально обыграл «Виннипег» (2:1). Счет в серии стал ничейным – 2:2. Следующая игра состоится на льду «Предаторз», а шестой матч снова пройдет в Виннипеге.

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    Героем матча однозначно можно считать вратаря Пекку Ринне, который отразил 32 из 33 бросков в створ, а единственную шайбу пропустил в самом конце матча в меньшинстве. А вот авторы двух шайб не совсем привычные – защитник Пик Кэй Саббен и нападающий четвертого звена Райан Хартман, для которого этот гол стал вторым в плей-офф. Российский защитник Алексей Емелин в игре участия не принимал, пропустив первый матч плей-офф.

    «Нэшвилл» снова позволил «Виннипегу» нанести достаточно много бросков в створ – 33, заблокировав лишь девять выстрелов. Но «Джетс» блокировали еще меньше – лишь шесть бросков. При этом отличная игра Ринне помогла «Хищникам» сравнять счет в серии.

    «Виннипег»

    «Виннипег» не сумел развить успех третьего матча серии, когда, отыгравшись с 0:3, одержал победу 7:4. «Джетс» позволили сопернику сравнять счет, а следующий матч состоится на льду «Нэшвила», который имеет шансы перехватить инициативу.

    Ближайшие события

    Единственную шайбу команды на последней минуте матча в большинстве забросил лучший снайпер команды в регулярном чемпионате Патрик Лайне, до этого не забрасывавший шесть матчей подряд. Также неплохо отыграл вратарь Коннор Хеллебайк, отразивший 27 из 29 бросков в створ.

    Впервые в этой серии «Виннипег» забросил менее четырех шайб за игру. Обычно атака у «Джетс» была сверхэффективна. Достаточно сказать, что и в серии с «Миннесотой» в первом раунде «Виннипег» не забрасывал меньше двух голов за поединок.

    Прогноз

    1,90Время первого гола 10-60 мин.

    Команды возвращаются в Нэшвилл, где «Предаторз» попробуют сделать все, чтобы повести в серии. Поражение поставит любую команду на грань вылета из плей-офф и даст эмоциональное преимущество сопернику. Есть предположение, что «Виннипег» и «Нэшвилл» не будут рисковать в стартовые минуты матча. Можно присмотреться к ставке на время первого гола с 10-й по 60-ю минуты с коэффициентом 1,90.

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