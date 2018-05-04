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    «Питтсбург» сравняет счет в серии с «Вашингтоном»

    «Питтсбург» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 4 мая

    НХЛ Питтсбург Пингвинз Вашингтон Кэпиталз
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    Александр Овечкин
    Александр Овечкин
    USA Today
    В рамках игрового дня плей-офф НХЛ 4 мая «Питтсбург Пингвинз» примет «Вашингтон Кэпиталз». Начало матча – 02:00 мск. Прогноз на «Питтсбург» — «Вашингтон».

    «Питтсбург»

    В прошлом матче «Питтсбург» на своем льду проиграл «Вашингтону» (3:4). Эта игра была первой в Питтсбурге, и теперь «Пингвинз» уступают в серии 1:2. Это поражение стало для «Питтсбурга» вторым подряд.

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    У «Питтсбурга» все три шайбы забросила первая тройка атаки – Сидни Кросби, Патрик Хёрнквист и Джейк Гюнтцель. Также впервые в серии на лед вышел российский форвард Евгений Малкин, который пропускал предыдущие матчи из-за травмы. Но игра у Жени не пошла – ноль очков и полезность «-2». Снова не лучшим образом сыграл голкипер Мэтт Мюррей, пропустивший четыре шайбы с 22 бросков.

    «Питтсбург» превосходил «Вашингтон» в количестве силовых приемов и лучше играл на точке вбрасываний, но в целом игра была равной, а поражение стало следствием лучшей реализации моментов у соперника.

    «Вашингтон»

    После поражения в первой игре серии, «Вашингтону» удалось взять уже вторую подряд победу. «Кэпиталз» ведут в серии 2:1 и они выиграли первый матч на выезде.

    Ближайшие события

    Героем матча стал российский нападающий Александр Овечкин, который забросил победную четвертую шайбу «Кэпиталз» за 67 секунд до конца третьего периода при счете 3:3. На его счету также одна результативная передача. Отличная игра получилась у форварда Никласа Бэкстрема, оформившего ассистентский хет-трик. Защитник Дмитрий Орлов и нападающий Евгений Кузнецов очков в поединке не набирали.

    «Вашингтон» лучше использовал свои моменты, плюс сыграл фактор Овечкина. Но в целом игра была примерно равной, что не позволяет «Кэпиталз» расслабляться.

    Прогноз

    1,65Победа «Питтсбурга» в матче

    «Вашингтон» повел в серии, но впереди вторая игра на льду «Питтсбурга», в которой «Пингвинз» приложат все усилия, чтобы сравнять счет в серии. Рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Питтсбурга» в матче с коэффициентом 1,65.

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